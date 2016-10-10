Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гамула: «Джанаев – уровень сборной России»

    Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула подвел итоги товарищеского матча между сборными России и Коста-Рики (3:4), а также оценил игру футболистов донской команды.

    «Станислав Черчесов знает, что делает, у него есть план, по которому он работает, и результаты будут. Игра с Коста-Рикой оставила двоякое впечатление: забили три мяча, но пропустили четыре. Хороший соперник, с очень сильным вратарем, и забить ему столько голов – это хорошо. Огрехи в игре России были, но команда показала характер, что приятно.

    Я очень переживал за Сослана Джанаева, хотел, чтобы он дебютировал хорошо. Он здорово начал матч, сделал два классных сейва, но от рикошета пропустил гол. Во втором голе тоже нет его вины: игроки дали сопернику пройти с середины поля и прицельно пробить. Третий и четвертый голы можно даже не обсуждать. Хотелось, чтобы он выручил, ведь, когда Сослан ловит кураж, ему почти невозможно забить. Он нормально дебютировал, Джанаев – это уровень сборной России. За «Ростов» он показывает великолепную игру и заслуживает быть в национальной команде.

    Что касается остальных игроков «Ростова», то Ерохин и Полоз выглядели очень неплохо. Ребята находятся в хорошей форме», — сказал Гамула.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.10.2016 16:07
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 10 октября 2016, 16:11

      За Ростов Джанаев в порядке, любо смотреть. Но за сборную дебютировал неудачно, всё-таки Гамула своего переоценивает.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11