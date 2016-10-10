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    Корян: «Уход из «Локомотива» помог мне в футбольном развитии»

    Бывший нападающий «Локомотива» Аршак Корян, ныне выступающий за «Витесс», рассказал о причинах своего решения перейти в голландский клуб.

    – С «Локомотивом» вы расставались шумно. У вас был конфликт с руководством перед отъездом в Голландию?

    – У нас были не то чтобы натянутые отношения с руководством. Мы и общались не много. Просто у меня появилось желание уйти.

    – То есть вы были всем довольны в «Локомотиве»?

    – Не совсем так. Я не был доволен своим положением в команде. Это не означает, что они должны были меня оставить. Это значит, что именно я был недоволен. Я не был на них в обиде. Но нужно было принять решение: либо оставаться, либо уходить. Я принял решение уйти.

    – «Локомотив» просто упускает своих воспитанников?

    – Ну, если взять по факту, то это, в принципе, так. Но мы не знаем историю каждого из тех, кто уходил: зачем и почему. Я уходил, потому что считал, что мне это поможет. И думаю, мне это помогло в футбольном развитии. Остальные ребята, может быть, тоже хотели играть, может, в «Локомотиве» что-то не получилось. Мы не знаем этих историй.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    10.10.2016 15:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1068

      wobaekat 11 октября 2016, 20:19

      Два года назад, будучи в Перово, лично разговаривал с одним из сотрудников Локомотива по поводу Аршака. По его словам, на тот момент Корян просто не мог тянуть какую-либо конкуренцию с Касаевым и Майконом, поэтому клуб, не желая терять один из главных талантов молодежки, активно предлагал его ряду клубов фнл и рпл в аренду. Точно могу сказать, что на тот момент переговоры шли с тульским Арсеналом, но, увы, окончились они ничем, а еще месяца через три Аршак был и вовсе продан.

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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 11 октября 2016, 00:19

      Корян выбрал дорогу, где он будет играть, а не протирать форму на банке

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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > LokoGoGo 11 октября 2016, 10:25

      Все дело во времени. Сейчас бы Корян при Семине однозначно играл за основу. А в футбольном развитии ему прежде всего помогла школа Локомотива, вот только он об этом ни слова не сказал.

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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > Антибиотик 11 октября 2016, 11:20

      согласен конечно. Видимо, осадок остался

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