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    Борис Игнатьев: «При Черчесове игроки сборной России выкладываются на все 100%»

    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев подвел итоги товарищеского матча национальной команды против Коста-Рики (3:4).

    «Некоторые вещи Станиславу Черчесову в матче с Коста-Рикой удались, а, например, игру в обороне занести в актив нельзя. Динамика у сборной России есть. Футболисты мотивированы, они серьезно относятся к игре и выкладываются на все 100%. При Черчесове команда прогрессирует, у нее горят глаза. Мы видим скорость, отборы на чужой половине, давление – это изменения нового главного тренера.

    У национальной команды еще непочатый край работы. Четыре пропущенных мяча – это очень плохая оценка для обороны. Видимо, игроки защиты пока не сыграны между собой», — сказал Игнатьев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.10.2016 14:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +103

      Серго24 10 октября 2016, 23:02

      Игнатьев ударился головой

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 10 октября 2016, 17:46

      а толку если смола на сто % выложился он ведь без мозга тупой и слепой как шатов

      0
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 10 октября 2016, 17:04

      если это 100%, тогда мы в ж@пе!

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