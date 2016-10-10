Дракслер: «Не секрет, что я имел контакты с «Ювентусом»

Полузащитник «Вольфсбурга» Юлиан Дракслер подтвердил недавнее заявление своего агента о том, что в его услугах заинтересован туринский «Ювентус».

«Не секрет, что я имел контакты с «Ювентусом». Я вел общение с туринцами еще до того, как перешел из «Шальке» в «Вольфсбург». Но в данный момент меня интересуют другие вопросы. Сейчас тема, связанная с переходом в другой клуб, не играет никакой роли», – сказал немец.

Напомним, что Дракслер говорил о желании покинуть «Вольфсбург» минувшим летом.