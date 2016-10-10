Врач сборной Испании: «У Рамоса может быть частичный разрыв связки колена»

Врач сборной Испании Оскар Селада не смог назвать точные сроки возвращения на поле защитника национальной команды Серхио Рамоса.

Напомним, что Рамос получил травму колена по ходу матча отбора чемпионата мира-2018 с Албанией (2:0).

«У Серхио повреждена внутренняя боковая связка левого колена. Речь может идти о частичном разрыве связки или о еще более серьезной травме. Я не осмелюсь делать прогнозы о сроках отсутствия Рамоса из-за травмы. Все будет зависеть от степени ее серьезности», — сказал он.