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    Масалитин: «К России сейчас все предвзято относятся. За нами началась охота!»

    Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин недоволен решением УЕФА отстранить полузащитника армейцев Романа Еременко. Напомним, что 29-летнего финна отстранили от матчей на 30 дней.

    – Удастся ли армейцам смягчить наказание, как в случае с Алексеем Березуцким и Игнашевичем?

    – Действительно, не первый раз такое у армейцев. Неужели на каком-то уровне это организуется? Нет, не верю в это. Явно мы проиграли юридически. Не может быть, чтобы сборная Финляндии или ЦСКА сидели на допинге. Это бред какой-то! Еременко настоящий профессионал. У него вся семья футбольная. Не мог он себе позволить таких вольностей!

    – Если бы поймали не Еременко, а другого футболиста, поднялся бы такой шум?

    – В свете того, что сейчас происходит с допингом по отношению к России, любой момент будет активно обсуждаться. Эти ситуации с мельдонием, паралимпийцами... Роман выступает за Финляндию, но, так как он играет за ЦСКА, то все претензии будут к нашей стране. Кто бы ни попался на допинге – все падает на Россию. Политика сейчас такая. А зачем? Чтобы отобрать чемпионат мира. Все ведут к этому!

    Допустим, в Германии какой-нибудь футболист бы выкурил марихуану. Там бы его отстранили на 3-4 месяца. А нашего при аналогичной ситуации на 3-4 года. К России сейчас все предвзято относятся. Мы должны не просто избегать неприятных ситуаций, а несколько раз перестраховываться. За нами началась охота!

    Не будет игрок, у которого миллионный контракт, ходить и покупать втихаря какой-то запрещенный препарат. Это же самоубийство. Лишать себя таких денег и покрываться чернотой.

    – Какие последствия могут быть для ЦСКА в будущем?

    – Ждать надо худшего. Могут очки снять, Лиги чемпионов лишить. Все может быть. Но надо дождаться и выяснить, что он принимал, где принимал. Может, какие-то капли в нос принял? Юристам армейцев надо хорошо поработать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.10.2016 07:38
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 10 октября 2016, 19:11

      помню был единственный случай когда Локо переигрывал игру...а вы как дети об этой гов.но продажной европе

      0
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 10 октября 2016, 09:53

      Ну да, весь мир ополчился на коней. Они уже который год аккуратно осенью сдуваются, потом, вылетев из еврокубков, ударно финишируют в ЧР, когда у всех других "язык на плече". При этом "пенсионеры" Игнашевич, Березуцкие и т.п. - как огурцы... только глаза дикие. Но это просто потому что они чай с ромашкой пьют. А в мире теперь заговор, ромашку хотят допингом признать.

      -1
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров > momwig_ 10 октября 2016, 11:41

      а хрюшки свинюшки с самого начала с языком на плече или писюне! не играя в евро кубках!!!

      -1
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      Рейтинг: +3243

      Опорник84 10 октября 2016, 09:15

      Россия под колпаком! Не удивлюсь если отберут чемпионат мира! А футболистам нужно больше тренироваться и меньше жрать разной дряни!

      5
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей > Опорник84 10 октября 2016, 11:11

      Тут, - даже к бабке не ходи... Если ёпнутое "мировое сообщество" так спокойно выгнало из спорта наших паралимпийцев, то представляю, что придумают для отбора ЧМ...

      А это будет, все готовьтесь.

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > Опорник84 10 октября 2016, 18:38

      С таким руководителем, как Мудко все может произойти.....

      0
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      Рейтинг: -45

      stream15 10 октября 2016, 09:15

      Не надо сгущать краски.

      2
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      Рейтинг: +332

      семечкин 10 октября 2016, 09:10

      если на охоту вышли, то уже действительно пора им начинать отстрел...
      почему все упорно молчат о подробностях?
      сколько нужно времени, чтобы исследовать вторую пробу?
      почему до её исследования уже объявили об отстранении?
      куда девался сам Ерёменко?
      не работают ли с ним "гестаповцы" из УЕФА-ФИФА?
      не станет ли Ерёма аналогом Степановой?
      сейчас убедят его, что играть всё равно ему не дадут, а денег изрядно срубить можно... что выберет Ерёменко?
      найдут арбитра, который даст показания про договорные матчи...
      посидят, порешают и выгонят Россию из ФИФА....
      ПРОЩАЙ ЧЕМПИОНАТ, ПРОЩАЙ ЛИМИТ ЛЕГИОНЕРОВ, ПРОЩАЙТЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ....
      столичным дерби будет матч ЦСКА- Химки)))
      шутки шутками, а работа- то давно идёт и результаты мы все видели, с олимпийцами удалось отбиться на половину, а с паралимпийцами- хрен... а почему им и футбол не попробовать провалить, раз уж в Сирии мы побеждаем?

      4
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      Рейтинг: +332

      семечкин > la verdad 10 октября 2016, 10:21

      согласишься платить?)))))
      а что тебе подозрительного?

      0
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      Рейтинг: +332

      семечкин > la verdad 10 октября 2016, 10:30

      ты хочешь мне сказать, что никакой игры со стороны ВАДА не было и нас по- честному отстранили?
      а я тебе отвечу, что есть пара сотен спортсменов, которым разрешают наркоманить и никого не отстраняют.... и почему тогда "главный паралимпиец" запрещает подавать иски? а "главный олимпиец" сказал, что не понял, почему наших отстранили? крутятся они все, как караси на сковородке с хреновым маслом...

      2
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      Рейтинг: +294

      Мортус 10 октября 2016, 08:29

      Таки этож уже система. Березуцкий, Игнашевич, теперь вот Еременко. Говорят же - прекратите жрать допинг. Нет, все равно жрут. Никак не угомонятся. А масалитин насмешил конечно. "Допустим, в Германии какой-нибудь футболист бы выкурил марихуану" (с). Ты что, свечку держал? Бред какой-то.

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 10 октября 2016, 08:05

      Если его отстранили значит есть за что

      9
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 10 октября 2016, 08:01

      "За нами все следят", "нас никто не любит".
      Ну так не курите травку. не принимайте чего не положено и пусть хоть "обследятся". Если не принимаешь, то и не попадешься, все эти разговоры, в пользу бедных.

      8
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      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > kykyi 10 октября 2016, 09:44

      Что касается футбола, то да, там принимать допинг необязательно, но что касается других...
      Любой профессиональный спортсмен, который на что то претендует на международных стартах Жрет допинг!! А, условный Фелпс или Болт жрет его Тоннами!!! Уже давно спорта без допинга не существует! И вот именно там на нас действительно началась охота, это глупо отрицать

      6
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > filosof sparty 10 октября 2016, 13:56

      Если и началась, то только потому, что наши функционеры от спорта, вместо того, чтобы выявлять и ловить этих "допингистов", прячут , покрывают и даже подталкивают к приему препаратов. Того же Лэнса Армстронга, на чистую воду вывели не кто иной. как глава американского антидопингового агенства. Да и зачем "мочить" финского гражданина, если охотятся именно на нас?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 10 октября 2016, 07:51

      Из-за одного игрока никаких очков снимать не будут и Лиги не лишат. Читайте правила соревнований.

      1
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      ...
      Рейтинг: +767

      товрос > Фан666 10 октября 2016, 08:11

      уефа все может

      -2
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