Масалитин: «К России сейчас все предвзято относятся. За нами началась охота!»

помню был единственный случай когда Локо переигрывал игру...а вы как дети об этой гов.но продажной европе
Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин недоволен решением УЕФА отстранить полузащитника армейцев Романа Еременко. Напомним, что 29-летнего финна отстранили от матчей на 30 дней.
– Удастся ли армейцам смягчить наказание, как в случае с Алексеем Березуцким и Игнашевичем?
– Действительно, не первый раз такое у армейцев. Неужели на каком-то уровне это организуется? Нет, не верю в это. Явно мы проиграли юридически. Не может быть, чтобы сборная Финляндии или ЦСКА сидели на допинге. Это бред какой-то! Еременко настоящий профессионал. У него вся семья футбольная. Не мог он себе позволить таких вольностей!
– Если бы поймали не Еременко, а другого футболиста, поднялся бы такой шум?
– В свете того, что сейчас происходит с допингом по отношению к России, любой момент будет активно обсуждаться. Эти ситуации с мельдонием, паралимпийцами... Роман выступает за Финляндию, но, так как он играет за ЦСКА, то все претензии будут к нашей стране. Кто бы ни попался на допинге – все падает на Россию. Политика сейчас такая. А зачем? Чтобы отобрать чемпионат мира. Все ведут к этому!
Допустим, в Германии какой-нибудь футболист бы выкурил марихуану. Там бы его отстранили на 3-4 месяца. А нашего при аналогичной ситуации на 3-4 года. К России сейчас все предвзято относятся. Мы должны не просто избегать неприятных ситуаций, а несколько раз перестраховываться. За нами началась охота!
Не будет игрок, у которого миллионный контракт, ходить и покупать втихаря какой-то запрещенный препарат. Это же самоубийство. Лишать себя таких денег и покрываться чернотой.
– Какие последствия могут быть для ЦСКА в будущем?
– Ждать надо худшего. Могут очки снять, Лиги чемпионов лишить. Все может быть. Но надо дождаться и выяснить, что он принимал, где принимал. Может, какие-то капли в нос принял? Юристам армейцев надо хорошо поработать.