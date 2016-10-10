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  • Радимов: «Если в центре обороны чуда не произойдет, в сборную придется вернуться Игнашевичу»

Радимов: «Если в центре обороны чуда не произойдет, в сборную придется вернуться Игнашевичу»

10 октября 2016, 00:34
19

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выразил мнение, что защитник ЦСКА Сергей Игнашевич должен вернуться в состав сборной России в связи с игровыми проблемами национальной команды в линии обороны.

– Если в центре обороны чуда не произойдет, в сборную придется вернуться Игнашевичу.

– Вы серьезно?

– Абсолютно. В ЦСКА-то хорошо играет. Когда-то Витю Онопко тоже провожали из сборной. Потом возвратился, блистательно провел стыковые матчи против Уэльса. Если б не травма, был бы основным защитником на чемпионате Европы-2004. Вот и Игнашевич, думаю, вернется ближе к Кубку конфедераций.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Зенит-2 ЦСКА Игнашевич Сергей Радимов Владислав
Комментарии (19)
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kupryaev
1476051606
просто еще одно "чудо" убрать надо оттуда и наигрывать молодых игроков наконец то ) не говоря ,что Березуцкий-Игнашевич лучшие в стране -уже давно очевидно,что просто на опыте никуда сборная не уедет
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ivanthebest
1476057371
Хорошо играет это очень громко сказано... В европе на них адский спрос... Каждая команда хочет попасть на коняшек... Все хотят погулять по штрафной площади коней, как по бродвею, без единого сопротивления и максимально комфортно...
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ДСА
1476063936
Новая оборона - дуршлаг.
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alexis02lion
1476065149
Зачем? Сколько он ещё на уровне будет тянуть. Медленный уже. Ну не на для стандартов его же брать. Тут либо он, либо Вася. Два столба старых и медленных точно не нужны, иначе не кому будет подстраховывать. Все видели как быстро бегали южно-американцы, а если бы ещё медленнее была оборона, то ещё хуже был бы.
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a-rakhmatov
1476067674
Линия обороны в сборной еще не сыграна, менять без полезно надо работать тренеру и игроки должны пахать на тренировках.
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Smoking_dog
1476071108
Причём здесь центр защиты?опорной зоны нету
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Smoking_dog
1476071415
Тем более кого менять?кутепова?из его зоны небыло голов.было 2 гола из опорной автогол березутского и его пеналь
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subbotaspartak
1476074329
Подкинем угля в топку. Вернём ещё Онопку.
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firs04
1476082904
Чудо уже произошло, вчера с кап. повязкой бегало
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shmag
1476102547
они с Васей уже показали свой уровень на ЧЕ.особенно запомнилась передача почти на 40 метров Гамшика и как наш центр действовал в этот момент.а вчера Вася соло прекрасное показал.думаю хватит уже..наигрывать нужно других людей.
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