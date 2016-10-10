Радимов: «Если в центре обороны чуда не произойдет, в сборную придется вернуться Игнашевичу»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выразил мнение, что защитник ЦСКА Сергей Игнашевич должен вернуться в состав сборной России в связи с игровыми проблемами национальной команды в линии обороны.

– Если в центре обороны чуда не произойдет, в сборную придется вернуться Игнашевичу.

– Вы серьезно?

– Абсолютно. В ЦСКА-то хорошо играет. Когда-то Витю Онопко тоже провожали из сборной. Потом возвратился, блистательно провел стыковые матчи против Уэльса. Если б не травма, был бы основным защитником на чемпионате Европы-2004. Вот и Игнашевич, думаю, вернется ближе к Кубку конфедераций.