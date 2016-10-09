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    В 2014 году Гарай вел переговоры с «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Баварией», но выбрал «Зенит»

    Бывший защитник «Зенита» Эсекьель Гарай, ныне выступающий за «Валенсию», до своего перехода в петербуржскую команду вел переговоры с «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Баварией». Напомним, аргентинец защищал цвета сине-бело-голубых с 2014 по 2016 год.

    «Мне кажется, что я сделал правильный выбор, перейдя в «Зенит» в 2014 году. Все мои решения на протяжении карьеры были положительными. До перехода в «Зенит» я вел переговоры с «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Баварией». Однако мне захотелось отблагодарить «Бенфику», поэтому я принял более выгодное для клуба предложение», – сказал Гарай.

    Источник: Record

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    09.10.2016 20:01
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 10 октября 2016, 09:21

      Благородный какой)

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 10 октября 2016, 01:38

      СУПЕРЗАЩИТНИК

      2
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    • ...
      Рейтинг: -242

      kauk 9 октября 2016, 22:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      а он нужен этот бомж

      -5
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 9 октября 2016, 22:39

      И затормозил карьеру. Вообще, у Гарая походу какой-то комплекс после Реала, с каждым клубом он шёл всё ниже и ниже. Сначала Бенфика, потом более слабый Зеня, сейчас ещё более никчёмная Валенсия...

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +628

      kanav67 9 октября 2016, 22:31

      Волшебная сила денег. Бабло нашел, класс игры потерял навсегда, теперь это средний защитники среднего клуба Испании.

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 9 октября 2016, 22:29

      На бабки разменялся. Сейчас мог бы быть топовым игроком, а так Валенсия хромая, потом пойдёт по Сандерлендам да Гамбургам и домой

      -3
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      ...
      Рейтинг: -584

      B_A_IV > Фан666 10 октября 2016, 10:17

      не поедет жена у него только в теплые страны сказала, так что испания италия или домой

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +176

      chegaev88 9 октября 2016, 22:05

      Зачем сейчас эта информация

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +244

      Grelas 9 октября 2016, 21:38

      Классный защитник, когда он был на поле даже Нетту играл спокойней.) Удачи ему в Испании, хотя клуб он выбрал странный...

      1
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      Рейтинг: +118

      kostyandr 9 октября 2016, 20:46

      И себя от благодарил заодно, выбрав лучший из предложенных контрактов))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > kostyandr 9 октября 2016, 20:47

      ...и че????

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +439

      sold93 9 октября 2016, 20:45

      ну и дурак

      1
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