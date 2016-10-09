Егоров: «Зеленая карточка? Видимо, итальянцы объелись макарон»

Известный в прошлом арбитр Игорь Егоров прокомментировал введение в итальянской Серии Б зеленой карточки у судей.

– Впервые в истории футбола итальянскому футболисту была выдана зеленая карточка. Как вы относитесь к такому нововведению?

– Видимо, итальянцы объелись макарон… Пусть всю радугу введут! Я категорически против таких новшеств! Желтой и красной карточек вполне достаточно.

– То есть российскому футболу не стоит перенимать такие правила?

– Конечно, мы можем пойти впереди планеты всей и придумать, за что давать и по двенадцать карточек, но наши судьи забудут, какую за что показывать, поэтому лучше не надо!