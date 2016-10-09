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  • Егоров: «Зеленая карточка? Видимо, итальянцы объелись макарон»

Егоров: «Зеленая карточка? Видимо, итальянцы объелись макарон»

9 октября 2016, 18:28
3

Известный в прошлом арбитр Игорь Егоров прокомментировал введение в итальянской Серии Б зеленой карточки у судей.

– Впервые в истории футбола итальянскому футболисту была выдана зеленая карточка. Как вы относитесь к такому нововведению?

– Видимо, итальянцы объелись макарон… Пусть всю радугу введут! Я категорически против таких новшеств! Желтой и красной карточек вполне достаточно.

– То есть российскому футболу не стоит перенимать такие правила?

– Конечно, мы можем пойти впереди планеты всей и придумать, за что давать и по двенадцать карточек, но наши судьи забудут, какую за что показывать, поэтому лучше не надо!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Италия
Комментарии (3)
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Aztec58
1476028774
Помним-помним такого, ага, был на содержании у Гинера, постоянно обслуживал ключевые матчи для ЦСКА.
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bset
1476036970
Напоминает историю с идеей премирования чиновников за отказ от взятки. Уважительное поведение на поле - это норма. Лучше бы занялись искоренением неадекватных футболистов.
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momwig_
1476082886
Наши судьи точно забудут, какие карточки на каких минутах и кому им проплатили. Так что - упаси Господи. Двух достаточно. А вообще всякие потуги к поощрению игроков на честность нужно приветствовать. заработает или нет - второй вопрос. Даже сейчас в матчах бывает, что игрок, нарушивший правила, признает это, даже вслух, даже сразу, даже если свисток не свистнул. Только наши свистки делают морду кирпичем и всё равно не свистят - типа это уронит их репутацию... куда бы уж, казалось бы, ронять. Но я про нас и не говорю... особенно учитывая, что в каждом втором матче свисток проплаченный. Но в мире вполне может пойти. И тогда мы ещё смешнее с нашими надутыми щеками будем выглядеть.
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