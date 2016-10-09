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    Впервые в истории футбола арбитр показал зеленую карточку

    В матче между «Виртусом Энтелла» и «Виченцой» впервые в истории арбитр показал футболисту зеленую карточку. Отметим, что встреча проходила в рамках итальянской Серии B.

    Зеленую карточку получил футболист «Виченцы» Кристиан Галано. В одном из эпизодов он признался арбитру, что судья ошибся, назначив угловой в сторону соперника.

    Ранее сообщалось, что в серии В было принято решение о введении зеленой карточки. Она является поощрением для футболистов в случае, если они совершают достойные поступки на поле.

    Источник: Twitter

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    09.10.2016 10:17
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +7881

      BarStep 9 октября 2016, 13:33

      Так скоро нам и обсудить будет не чего. Видеоповторы, зеленые карточки...еще сейчас какую нибудь хрень к ЧМ придумают. Будет как в детском саду - все взялись за руки и дружно переходим дорогу...

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 9 октября 2016, 13:09

      Да нормальная тема. Сколько у нас джентельменов в футболе. Да и сколько раз после разговора игроков с судьями он меняет решение. Вот для них и придуманы зелёные.

      0
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      Рейтинг: +137

      tanis 29 9 октября 2016, 12:49

      это все для воспитания Павликов Морозовых

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan > tanis 29 9 октября 2016, 13:14

      Глупость всё это, но причём здесь Павлик Морозов? "Стучать-то" будут на судейские и собственные ошибки.

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      Рейтинг: +2231

      river31 9 октября 2016, 12:46

      Чем дальше в лес, тем толще партизаны.
      Вопрос - нагУя она нужна? Достойные поступки поощрять? Это как, сфолил на красную, покаялся, показали зеленую и в итоге получил желтую?)))))
      ИдиотизЬм...

      2
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      Рейтинг: +3588

      Axe111 > river31 9 октября 2016, 13:15

      игрокам клуба на твоей аве они не светят никогда, хоть фиолетовые введут

      -3
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 9 октября 2016, 12:03

      Даёшь за зелёную карточку +1 голь!_

      4
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      ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей > Den Bull 9 октября 2016, 12:11

      ...и бесплатный билет на футбол.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 9 октября 2016, 12:01

      Карточка имени Павлика Морозова...Хрень какая-то.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Дон Посей 9 октября 2016, 12:27

      Хрень - это то, что ты сказал, ага.

      1
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      Рейтинг: +295

      ильиных 9 октября 2016, 11:59

      Скоро светофоры будут на поле ставить.

      4
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 9 октября 2016, 11:56

      Такими темпами футбол скоро превратится в нечто подобное судебному разбирательству.

      7
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      Рейтинг: +351

      simoron81 9 октября 2016, 11:52

      да и смысл)))))

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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 9 октября 2016, 11:50

      Поощрил и что,польза то какая от этого команде?

      3
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