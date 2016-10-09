Впервые в истории футбола арбитр показал зеленую карточку

Так скоро нам и обсудить будет не чего. Видеоповторы, зеленые карточки...еще сейчас какую нибудь хрень к ЧМ придумают. Будет как в детском саду - все взялись за руки и дружно переходим дорогу...
В матче между «Виртусом Энтелла» и «Виченцой» впервые в истории арбитр показал футболисту зеленую карточку. Отметим, что встреча проходила в рамках итальянской Серии B.
Зеленую карточку получил футболист «Виченцы» Кристиан Галано. В одном из эпизодов он признался арбитру, что судья ошибся, назначив угловой в сторону соперника.
Ранее сообщалось, что в серии В было принято решение о введении зеленой карточки. Она является поощрением для футболистов в случае, если они совершают достойные поступки на поле.