Джанаев займет место в воротах в матче против Коста-Рики, Кутепов – в центре обороны

Посчитал и удивился. Обычно базовый был ЦСКА, а сейчас Зенит. Хотя тут по 2 и 3 игрока, так что не суть. Рад за Петрова. Он ещё и в полузащите может. Кутепов не привёз бы. Самедова не трогать. Единственный нормальный игрок в Локо сейчас. И Ерохин на первый, на второй ждём Полоза. Интересно а Джанаев докинет пас до одноклубника?
Тренерский штаб сборной России определился с составом на товарищеский матч против Коста-Рики. Место в воротах займет Сослан Джанаев, в центре обороны вместе с Василием Березуцким сыграет Илья Кутепов. Отметим, что Кирилл Панченко не попал в заявку.
Россия: Джанаев, Смольников, Березуцкий, Кутепов, Петров, Зобнин, Газинский, Шатов, Самедов, Ерохин, Дзюба.
Коста-Рика: Навас, Гонсалес, Сальватьерра, Матаррита, Кальво, Акоста, Асофейфа, Борхес, Венегас, Руис, Уренья.
Напомним, что матч начнется в 16:00 по московскому времени. Следить за событиями игры можно здесь.