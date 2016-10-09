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    Джанаев займет место в воротах в матче против Коста-Рики, Кутепов – в центре обороны

    Тренерский штаб сборной России определился с составом на товарищеский матч против Коста-Рики. Место в воротах займет Сослан Джанаев, в центре обороны вместе с Василием Березуцким сыграет Илья Кутепов. Отметим, что Кирилл Панченко не попал в заявку.

    Россия: Джанаев, Смольников, Березуцкий, Кутепов, Петров, Зобнин, Газинский, Шатов, Самедов, Ерохин, Дзюба.

    Коста-Рика: Навас, Гонсалес, Сальватьерра, Матаррита, Кальво, Акоста, Асофейфа, Борхес, Венегас, Руис, Уренья.

    Напомним, что матч начнется в 16:00 по московскому времени. Следить за событиями игры можно здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.10.2016 15:01
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 9 октября 2016, 15:52

      Посчитал и удивился. Обычно базовый был ЦСКА, а сейчас Зенит. Хотя тут по 2 и 3 игрока, так что не суть. Рад за Петрова. Он ещё и в полузащите может. Кутепов не привёз бы. Самедова не трогать. Единственный нормальный игрок в Локо сейчас. И Ерохин на первый, на второй ждём Полоза. Интересно а Джанаев докинет пас до одноклубника?

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > alexis02lion 9 октября 2016, 17:20

      смольников никакой и шатов слепой, какой зенит... посмотрим после замен

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 9 октября 2016, 15:51

      Маркос Уренья вернулся в Краснодара. Ждём оваций трибун и гола. Понятно да лучше Джанаеву на ноль отстоять, но он то точно знает как в этом городе забивать.

      1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 9 октября 2016, 15:50

      И Коста-Рика тоже удивила. Чё Ельцина то нет в основе? Техеда же нормально играет.

      1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 9 октября 2016, 15:47

      И на счёт Панченко огорчён. Зачем звали. В Динамо при таком раскладе он нужнее. Еле как одолели Кубань. А то Панченко в одной сборной, Бечирай в другой и забивает, а в Динамо кому играть.

      0
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      Рейтинг: +7881

      BarStep 9 октября 2016, 15:46

      Посмотрим, что то мне подсказывает..., как то не очень.. нет явного лидера в этом составе...

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 9 октября 2016, 15:43

      Джанаев заслужил. Логичное решение. Хотя я ждал Беленова.

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 9 октября 2016, 15:42

      Ух. И ладно. Всё-таки конкурсы прогнозов не моё. Далее по сути.

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 9 октября 2016, 15:35

      Лучше бы Полоза вместо Самедова!

      0
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      Рейтинг: -3

      acergu 9 октября 2016, 15:32

      Поменять Самедова и Дзюбу и всё супер!

      0
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      Рейтинг: +249

      selkoka > acergu 9 октября 2016, 15:39

      Дзюбу не трожь! А с Самедовым на 100% согласен

      -1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 9 октября 2016, 15:14

      ИИИ... будет центр как в спартаке, или всё же у спартака полузащита косячит больше

      0
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      ...
      Рейтинг: +1897

      Aston > BAIv 9 октября 2016, 16:25

      Тебе 0:2 от Спартак было мало при проигранном центре поля напрочь?

      -2
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > Aston 9 октября 2016, 18:06

      напомни в том матче про судейство

      -1
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