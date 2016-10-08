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    Слуцкий: «Не переживаю из-за возможного спада в игре ЦСКА»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий подчеркнул, что не переживает по причине возможного игрового спада у команды из-за кадровых проблем. По словам наставника армейцев, ни одна команда в мире не застрахована от подобного.

    «ЦСКА в очередной раз предрекают серьезный спад из-за кадровых проблем? За семь лет слышу это с разной долей периодичности. Иногда это правда происходит. Как происходит с любой командой мира. Но я не вижу никаких особых проблем. В чемпионате мы отстаем от лидеров на одно очко, при том что у нас самый сложный календарь – мы провели больше всех гостевых матчей. В Лиге чемпионов не получилось добиться положительного результата с «Тоттенхэмом» (0:1), но по качеству это был достойный поединок. Мы сохраняем шансы на выход из группы. Все спокойно, готовимся к предстоящим матчам», – сказал Слуцкий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.10.2016 18:38
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +82

      Mi6 9 октября 2016, 10:46

      Когда ИГРУ увидим, слуц?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +706

      111ax 9 октября 2016, 09:27

      когда в лч результат покажете или хотя бы в ле?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1292

      каа 9 октября 2016, 08:12

      Напа ищи болтун... то что ЦСКА способен выстрадать победу с очередными периферийными командами мы в курсе... наблюдаем много лет...а где игра???..где игра Леня??? Ты ее так и не поставил за столько лет...(((

      2
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 > каа 9 октября 2016, 13:01

      И не поставит. Его "золотое дно" - это КрСоветов.

      0
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      Рейтинг: +2

      Hazar1950 9 октября 2016, 04:10

      В Багдаде всё спокойно...

      -1
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 9 октября 2016, 03:08

      удачи леня ты лучший ни кого не слушай !!!!

      -2
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 8 октября 2016, 23:29

      Кононова надо в ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 8 октября 2016, 20:35

      Оптимист!

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 8 октября 2016, 19:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Это слова не тренера, а хз кого!

      -4
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      Рейтинг: +111

      Jaguar58 8 октября 2016, 19:00

      он не переживает ??? достойный поединок с тотенхемом ????. Спад уже 2 года продолжается. Я думаю со мной почти все согласятся что в игре с тотен, цска был мертвый!!!!!

      5
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      Рейтинг: +628

      kanav67 > Jaguar58 8 октября 2016, 20:14

      Спад, говоришь продолжается 2 года, а у ЦСКА три золота за последние 4 года. Это значит у остальных команд не спад, а падение в пропасть?

      4
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      Рейтинг: +111

      Jaguar58 > kanav67 8 октября 2016, 23:24

      последнее золото заслуженно? если бы не ошибки зенита и краснодара , то цска даже в лиги чемпионов точно не было бы . В последние годы армейцы проигрывают всем конкурентам , за счет слабых клубов выкарабкаются ( а зенит и того наверное уже лет 5 не побеждали ) . ЦСКА при слуцком наверное только 2-3 года норм играл , потом клубы научились как игать против его тактики

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