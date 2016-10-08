Алейник: «Кубань» должна была брать очки в игре с «Динамо», но опять чего-то не хватило»

Хавбек «Кубани» Олег Алейник прокомментировал поражение от «Динамо» (0:1) в поединке 16-го тура ФНЛ. По словам игрока, желто-зеленым вновь чего-то не хватило, чтобы пополнить свой очковый запас.

«Должны были брать очки сегодня, но опять чего-то не хватило. У «Динамо» почти не было моментов, и они какой-то мяч все ж забили. Обидно, что мы не уступали по игре сопернику. Уезжаем домой с нулем», – передает слова Алейника корреспондент «Бомбардира» Иван Адаменко.

«Кубань» после матча против бело-голубых продолжает прозябать в нижней части турнирной таблицы, имея в своем активе 16 очков и располагаясь на 16-м месте.