Промес: «Я счастлив оформить дубль и принести команде три очка»

Полузащитник сборной Голландии Квинси Промес, ставший автором дубля в матче отборочного этапа ЧМ-2018 против Белоруссии (4:1), поделился эмоциями от прошедшей игры. Стоит отметить, что эти голы стали первыми для Промеса в составе национальной команды.

«Приятно забить дважды, особенно после разговоров о моей низкой результативности в сборной. Я счастлив забить голы и принести команде три очка, но у нас впереди важный матч против Франции и мы должны быть готовы. Мы должны показать, что обладаем достаточными навыками, чтобы победить их», – заявил футболист.