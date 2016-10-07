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  • Шунин: «Кокорин – молодец. Тяжело, когда на тебя давит вся страна»

Шунин: «Кокорин – молодец. Тяжело, когда на тебя давит вся страна»

7 октября 2016, 16:08
9

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин поддержал нападающего «Зенита» Александра Кокорина за то, что тот сумел пережить историю с вечеринкой в Монако.

– Поддержали или осудили Кокорина за историю с шампанским в Монако?

– Когда все это произошло, я посчитал, что не нужно звонить и писать Саше. Зачем его тревожить, по 150 раз спрашивать про случившееся? Эту ситуацию надо было отпустить. Александр в этом плане молодец, умеет абстрагироваться. Тяжело, когда на тебя давит вся страна, и главное – этот период пережить. Кокорин это сделал. А свое мнение по ситуации я говорить в прессе не буду. Главное, что Саша не сломался и двигается дальше.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Динамо Зенит Шунин Антон Кокорин Александр
Комментарии (9)
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radga
1475847655
Страна ожидала от этого "талантливого парня" наверное слишком много, а он всего лишь такой какой он сегодня есть, ни больше ни меньше. Характер русского -верим в "чудо", но чудес не бывает.
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yurdin
1475848856
Александр сумел абстрагироваться от этой ситуации,умеет не плохо абстрагироваться от футбола, а вот от денег абстрагироваться никак не может.
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BAIv
1475849185
может румын его в футбол научит играть...
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dyema
1475850583
Да нормальный парень,не хуже и не лучше многих в этой стране, а то-что бабки такие получает, так это не его беда ,а нашего футбола. Он их не ворует, их ему дают(незаслуженно). Посмотрите каждый внутрь себя и скажите, кто откажется???
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Black Giz
1475853342
Не надо было до этого доводить. Сам виноват.
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Aztec58
1475853614
Всё страна? Серьёзно?
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denisrebrikov
1475854892
Да профукал Саша свой талант, жаль конечно, игрок то был перспективный, за рубеж нужно было уезжать и развиваться как игрок, не за такие конечно деньги как ему предложили в Зените, но Саша выбрал свой путь.. Теперь вся надежда на Мисстера Луческу, который может его реанимировать.
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88serega88
1475928129
ой Шунин еще то урод!!! развелся и чтоб алиментов меньше платить попросил руководство снизить ему з.п, а у него ребенок!!! тварина
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