Шунин: «Кокорин – молодец. Тяжело, когда на тебя давит вся страна»

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин поддержал нападающего «Зенита» Александра Кокорина за то, что тот сумел пережить историю с вечеринкой в Монако.

– Поддержали или осудили Кокорина за историю с шампанским в Монако?

– Когда все это произошло, я посчитал, что не нужно звонить и писать Саше. Зачем его тревожить, по 150 раз спрашивать про случившееся? Эту ситуацию надо было отпустить. Александр в этом плане молодец, умеет абстрагироваться. Тяжело, когда на тебя давит вся страна, и главное – этот период пережить. Кокорин это сделал. А свое мнение по ситуации я говорить в прессе не буду. Главное, что Саша не сломался и двигается дальше.