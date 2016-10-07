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    Шунин: «Кокорин – молодец. Тяжело, когда на тебя давит вся страна»

    Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин поддержал нападающего «Зенита» Александра Кокорина за то, что тот сумел пережить историю с вечеринкой в Монако.

    – Поддержали или осудили Кокорина за историю с шампанским в Монако?

    – Когда все это произошло, я посчитал, что не нужно звонить и писать Саше. Зачем его тревожить, по 150 раз спрашивать про случившееся? Эту ситуацию надо было отпустить. Александр в этом плане молодец, умеет абстрагироваться. Тяжело, когда на тебя давит вся страна, и главное – этот период пережить. Кокорин это сделал. А свое мнение по ситуации я говорить в прессе не буду. Главное, что Саша не сломался и двигается дальше.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.10.2016 16:08
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +663

      88serega88 8 октября 2016, 15:02

      ой Шунин еще то урод!!! развелся и чтоб алиментов меньше платить попросил руководство снизить ему з.п, а у него ребенок!!! тварина

      0
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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 7 октября 2016, 18:41

      Да профукал Саша свой талант, жаль конечно, игрок то был перспективный, за рубеж нужно было уезжать и развиваться как игрок, не за такие конечно деньги как ему предложили в Зените, но Саша выбрал свой путь.. Теперь вся надежда на Мисстера Луческу, который может его реанимировать.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 7 октября 2016, 18:20

      Всё страна? Серьёзно?

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 7 октября 2016, 18:15

      Не надо было до этого доводить. Сам виноват.

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      Рейтинг: +2269

      dyema 7 октября 2016, 17:29

      Да нормальный парень,не хуже и не лучше многих в этой стране, а то-что бабки такие получает, так это не его беда ,а нашего футбола. Он их не ворует, их ему дают(незаслуженно). Посмотрите каждый внутрь себя и скажите, кто откажется???

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      Рейтинг: +3075

      BAIv 7 октября 2016, 17:06

      может румын его в футбол научит играть...

      0
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      Рейтинг: +577

      yurdin 7 октября 2016, 17:00

      Александр сумел абстрагироваться от этой ситуации,умеет не плохо абстрагироваться от футбола, а вот от денег абстрагироваться никак не может.

      -2
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      Рейтинг: +415

      radga 7 октября 2016, 16:40

      Страна ожидала от этого "талантливого парня" наверное слишком много, а он всего лишь такой какой он сегодня есть, ни больше ни меньше. Характер русского -верим в "чудо", но чудес не бывает.

      1
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      Рейтинг: +7947

      FanatSerj > radga 7 октября 2016, 17:00

      У него не было в карьере ни одного вызова, все тренера в него верили или были вынуждены его ставить в состав и окружен он был комфортом. Сложно в таких условиях расти.
      Смолову в этом плане повезло больше, только когда его списали он взялся за ум и за футбол.

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