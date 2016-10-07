Шунин: «Кокорин – молодец. Тяжело, когда на тебя давит вся страна»

ой Шунин еще то урод!!! развелся и чтоб алиментов меньше платить попросил руководство снизить ему з.п, а у него ребенок!!! тварина
Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин поддержал нападающего «Зенита» Александра Кокорина за то, что тот сумел пережить историю с вечеринкой в Монако.
– Поддержали или осудили Кокорина за историю с шампанским в Монако?
– Когда все это произошло, я посчитал, что не нужно звонить и писать Саше. Зачем его тревожить, по 150 раз спрашивать про случившееся? Эту ситуацию надо было отпустить. Александр в этом плане молодец, умеет абстрагироваться. Тяжело, когда на тебя давит вся страна, и главное – этот период пережить. Кокорин это сделал. А свое мнение по ситуации я говорить в прессе не буду. Главное, что Саша не сломался и двигается дальше.