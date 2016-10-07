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    Дурманов: «Снюс» не является допингом. Думаю, у Еременко что-то другое»

    Бывший руководитель Российского антидопингового агентства Николай Дурманов прокомментировал информацию о том, что полузащитник ЦСКА и сборной Финляндии Роман Еременко дисквалифицирован из-за употребления «снюса» – измельченного увлажненного табака.

    «Будь моя воля, я бы давно запретил табак в спорте. Это реально вредная и опасная субстанция. Знаю, что скандинавские лыжницы и биатлонистки любят пожевать табачок. Вообще, это считается пассивным курением, в конце концов, это неэтично и аморально. Но на сегодняшний день табак не предусмотрен в списке как запрещенное вещество. Думаю, что у Романа Еременко что-то другое», — сказал Дурманов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.10.2016 12:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 8 октября 2016, 01:48

      А чай и кофе запретить ещё не додумались, уроды? А заодно и воду... Для себя, идиотов! Сдохнете, только мир чище станет!

      0
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 7 октября 2016, 13:42

      Чем-то не тем был увлажнен табачок?.. А вообще-то рано строить догадки. "Информация" должна быть подтверждена (обоснована), иначе это не информация, а домыслы.

      2
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 7 октября 2016, 13:28

      Говорящая фамилия у бывшего руководителя.

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