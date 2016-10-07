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    УЕФА рассмотрит «дело Еременко» в течение месяца

    Комитет УЕФА планирует в течение ближайшего месяца рассмотреть ситуацию с отстранением полузащитника сборной Финляндии и ЦСКА Роман Еременко.

    «Мы действительно получили от КДК УЕФА официальное уведомление о временном отстранении Романа Еременко на 30 дней. До выяснения всех обстоятельств дела ни клуб, ни игрок дополнительных комментарии давать не будут. Прошу отнестись к этому с пониманием, так как существует регламентная норма УЕФА, согласно которой, пока дело не закрыто, никто не может раскрывать его детали. Заседание КДК по сути вопроса состоится в течение месяца», – сообщил руководитель пресс-службы армейцев Сергей Аксенов.

    Напомним, что Еременко временно отстранили от футбола на 30 дней. Его подозревают в употреблении «снюса».

    Источник: Р-Спорт

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    07.10.2016 11:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 7 октября 2016, 13:04

      Разве снюс является допингом?! Настоящую причину скрывают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 октября 2016, 12:46

      Месяц будут разбираться и выяснится, что Ерёменко не виноват, а игры
      в ЛЧ без него будут проиграны. Вот чего добивается УЕФА. Продолжение
      европейских санкций против России. Следующие Ростов,Зенит итд.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > vladimir-7 7 октября 2016, 18:51

      А финны каким боком виноваты?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 7 октября 2016, 11:52

      Как прознали интересно?

      0
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