Чугайнов: «Найти замену Игнашевичу очень сложно»

Бывший защитник сборной России Игорь Чугайнов не уверен, что сейчас в стране есть футболист, способный заменить Сергея Игнашевича, завершившего международную карьеру.

«Мы всей страной не первый год говорим о том, как найти замену Игнашевичу, но ничего не меняется. Мы перестали готовить центральных защитников. Мало тех, кто может научить детей, дать нужные упражнения, которые будут развивать у мальчика нужные, правильные навыки. У центрального защитника это бег к своим воротам спиной, правильный отбор мяча. Это специфичные моменты, но без них – никак. Парень приходит в команду мастеров, а не умеет передвигаться по полю спиной вперед. Его этому не обучили!

Одно время скауты обращали внимание на тех, кто умеет обыграть и забить. Этих игроков можно было трудоустроить, выгодно продать. Защитники стоят дешевле, поэтому никто ими в детских школах серьезно не занимался. Вырастет и вырастет. Нет – и ладно. Все равно приварок на продаже невеликий. Не могу сказать, как сейчас дела обстоят, но, надеюсь, у людей голова встала на место, и они поняли: командам нужны футболисты всех амплуа.

Вырасти в игроков хорошего уровня могли многие, но не сложилось. Хвастать нечем. А началось всe с нашего поколения. Вы историю вспомните, и поймете многое. Молодежь этого не знает, но это факт: Онопко, Юра Никифоров, я начинали играть в нападении. Это был первый звонок про то, что подготовка футболистов на эту позицию разрушается. Но никто ничего не услышал. Какое-то время я был опорником. В 94-м Юрий Семин мне сказал: все, будешь играть в центре обороны. Так я сменил амплуа и восемь лет был защитником», – сказал он.