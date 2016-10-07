Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Чугайнов: «Найти замену Игнашевичу очень сложно»

7 октября 2016, 10:31
1

Бывший защитник сборной России Игорь Чугайнов не уверен, что сейчас в стране есть футболист, способный заменить Сергея Игнашевича, завершившего международную карьеру.

«Мы всей страной не первый год говорим о том, как найти замену Игнашевичу, но ничего не меняется. Мы перестали готовить центральных защитников. Мало тех, кто может научить детей, дать нужные упражнения, которые будут развивать у мальчика нужные, правильные навыки. У центрального защитника это бег к своим воротам спиной, правильный отбор мяча. Это специфичные моменты, но без них – никак. Парень приходит в команду мастеров, а не умеет передвигаться по полю спиной вперед. Его этому не обучили!

Одно время скауты обращали внимание на тех, кто умеет обыграть и забить. Этих игроков можно было трудоустроить, выгодно продать. Защитники стоят дешевле, поэтому никто ими в детских школах серьезно не занимался. Вырастет и вырастет. Нет – и ладно. Все равно приварок на продаже невеликий. Не могу сказать, как сейчас дела обстоят, но, надеюсь, у людей голова встала на место, и они поняли: командам нужны футболисты всех амплуа.

Вырасти в игроков хорошего уровня могли многие, но не сложилось. Хвастать нечем. А началось всe с нашего поколения. Вы историю вспомните, и поймете многое. Молодежь этого не знает, но это факт: Онопко, Юра Никифоров, я начинали играть в нападении. Это был первый звонок про то, что подготовка футболистов на эту позицию разрушается. Но никто ничего не услышал. Какое-то время я был опорником. В 94-м Юрий Семин мне сказал: все, будешь играть в центре обороны. Так я сменил амплуа и восемь лет был защитником», – сказал он.

Источник: Спортфакт
Россия Игнашевич Сергей Чугайнов Игорь
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
каа
1475842540
...Можно подумать на другие позиции у нас прям ассортимент..?! ..у нас в стране проблема подготовки футболистов на всех позиции... нет ни защитников (особенно центральных), ни полузащитников (особенно крайних), нет и нападающих (особенно забивных)... способных полноценно заменить основных (тоже не блешущих)...Беда
Ответить
Главные новости
Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» победил «Астон Виллу» (2:1), Сафонов выиграл 9-й трофей
Вчера, 23:55
1
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
Вчера, 23:06
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
1
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
Вчера, 22:10
1
Платини назвал Сафонова «решетом»
Вчера, 21:57
4
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
Вчера, 20:44
2
Все новости
Все новости
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
Вчера, 22:10
1
Платини назвал Сафонова «решетом»
Вчера, 21:57
4
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
Автогол Набабкина привел к вылету команды Басты из Кубка России
Вчера, 21:15
2
Сафонов – в старте «ПСЖ» на матч за Суперкубок УЕФА
Вчера, 20:55
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
Вчера, 20:44
2
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
Вчера, 20:33
10
Президент Аргентины обратился к Месси, потерявшему отца
Вчера, 20:20
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
Вчера, 19:59
1
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 19:48
1
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
Вчера, 19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
Вчера, 19:30
1
«2DROTS» вышли в 3-й раунд Пути регионов Кубка России, «БроукБойз» без Смолова вылетели
Вчера, 19:19
Фото«Фенербахче» объявил о покупке Лукаку
Вчера, 19:09
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
Вчера, 18:58
14
Неймар поддержал Месси, потерявшего отца
Вчера, 18:51
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
Вчера, 18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
Вчера, 18:39
4
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
Вчера, 18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
Вчера, 18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
Вчера, 18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
Вчера, 18:13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+