Шунин: «Были предложения из Премьер-лиги, но я решил остаться»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал о том, почему не захотел покидать столичный клуб после вылета в ФНЛ.

– Денисова позвали в “Локомотив”, Ионова – в ЦСКА. Вам не было обидно, что вы остались в первом дивизионе?

– На самом деле у меня были предложения из Премьер-лиги.

– Почему не договорились?

– Я посчитал, что в этой ситуации надо остаться в “Динамо”. Вырос в этом клубе и тоже несу ответственность за вылет. Решил, что будет правильнее остаться и исправить ситуацию. Мне самому было очень тяжело в тот момент. И я сказал себе, что необходимо сделать все от себя зависящее, чтобы решить вместе с бело-голубыми поставленную задачу.

– Вас до сих пор сильно гложет то, что “Динамо” оказалось в первом дивизионе?

– Все это ужасно… Тем более “Динамо” никогда не покидало высшую лигу. Я всю жизнь играю в этом клубе. Конечно, больно. Но нам надо сделать все от себя зависящее, чтобы вернуться в премьер-лигу и больше никогда не оказываться в первом дивизионе.