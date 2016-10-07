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  • Шунин: «Были предложения из Премьер-лиги, но я решил остаться»

Шунин: «Были предложения из Премьер-лиги, но я решил остаться»

7 октября 2016, 08:49
4

Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал о том, почему не захотел покидать столичный клуб после вылета в ФНЛ.

– Денисова позвали в “Локомотив”, Ионова – в ЦСКА. Вам не было обидно, что вы остались в первом дивизионе?

– На самом деле у меня были предложения из Премьер-лиги.

– Почему не договорились?

– Я посчитал, что в этой ситуации надо остаться в “Динамо”. Вырос в этом клубе и тоже несу ответственность за вылет. Решил, что будет правильнее остаться и исправить ситуацию. Мне самому было очень тяжело в тот момент. И я сказал себе, что необходимо сделать все от себя зависящее, чтобы решить вместе с бело-голубыми поставленную задачу.

– Вас до сих пор сильно гложет то, что “Динамо” оказалось в первом дивизионе?

– Все это ужасно… Тем более “Динамо” никогда не покидало высшую лигу. Я всю жизнь играю в этом клубе. Конечно, больно. Но нам надо сделать все от себя зависящее, чтобы вернуться в премьер-лигу и больше никогда не оказываться в первом дивизионе.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Динамо Шунин Антон
Комментарии (4)
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polyshuk23
1475822611
Молодец Антоха ,настоящий ДИНАМОВЕЦ И МЫ ВЕРНЕМСЯ В ПРЕМЬЕРУ
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Salamоn
1475823672
Молодец,что остался,хоть какой-то плюс для Динамо.
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olebar73
1475854542
Пусть Антон станет чемпионом в премьер-лиге с московским "Динамо".
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denisrebrikov
1475855027
Молодец Антон, что остался, видно уже давно, что ты настоящий Динамовец, что Динамо у тебя в сердце. Сколько проигрывал конкуренцию Габулову, Карчемарскасу, Березовскому, Нуну... Но ты остался и доказал, что руки опускать никак нельзя, ты молодец. Удачи тебе и побольше сухих игр в рамке!
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