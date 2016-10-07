Кутепов: «Наш девиз заключается в двух словах: свобода, но ответственность»

Защитник сборной России Илья Кутепов рассказал о том, как команда готовится к товарищеской игре с Коста-Рикой, которая пройдет 9 октября.

– Капелло очень тщательно следил за тем, как игроки следуют распорядку дня. Черчесов строг по части режима?

– У Станислава Саламовича особая философия. Он дает свободу, но при этом рассчитывает, что все мы профессионалы и ответственные люди. Каждый сам понимает, что если не лечь в 11 часов и заниматься посторонними вещами, сделаешь только хуже себе. Завтра на тренировке и потом на игре все вскроется и себя покажет. Поэтому наш девиз заключается в двух словах: свобода, но ответственность.

– «Видно, парень схватывает то, что мы требуем», – так про вас сказал Черчесов. Как думаете, о чем именно он говорил?

– Возможно, имел в виду какие-то тактические моменты. Или о моей реакции на свои замечания. Сложно судить, лучше у него спросить. Но могу сказать, что со всеми игроками он работает очень внимательно. Если посчитает нужным, общается индивидуально.