Бэйл: «Очень сложный получился выезд»

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл рассказал о эмоциях после матча с Австрией (2:2), который проходил в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018. По словам футболиста, австрийцы в родных стенах способны создать проблемы любой команде.

«Очень сложный получился выезд. Великолепно, что нам удалось взять одно очко там, где любому играть очень трудно. Австрия на своем поле создаст проблемы многим командам. Мы знаем, что не показали сегодня нашу лучшую игру. Получился очень сложный матч против хорошей команды, но это именно то, что нам нужно для роста», — сказал он.