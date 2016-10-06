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    Венгер: «Мне не стыдно ни за один сезон, проведенный в «Арсенале»

    Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказал мнение о своей работе у руля лондонского клуба. По словам француза, ему не стыдно за время, проведенное в клубе. Отметим, что Венгер называется одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Англии.

    «В течение всей своей карьеры в «Арсенале» я максимально честно и ответственно выполнял, выполняю и буду выполнять все свои обязанности. Мне не стыдно ни за один сезон, проведенный у руля команды. Я надеюсь, когда я приму решение покинуть команду, «Арсенал» сможет двигаться дальше четко намеченным курсом», – заявил специалист.

    Источник: Express.co.uk

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    06.10.2016 23:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 7 октября 2016, 00:34

      Походу Арсенчик в сборную уходит... А жаль, будет не хватать старого доброго-пуховика на матчах чемпионата Англии...

      0
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      ...
      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > ivanthebest 7 октября 2016, 09:53

      Да не, не уйдет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +319

      семенчик 7 октября 2016, 00:34

      Ну-ну

      -1
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