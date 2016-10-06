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    «Кубань» договорилась с Петреску о компенсации в 200 тысяч евро

    Руководство «Кубани» договорилось о компенсации с уволенным с поста главного тренера Даном Петреску. Речь идет о компенсации в размере 200 тысяч евро с ежемесячными выплатами.

    «Изначально «Кубань» должна была выплатить 350 тысяч евро. Но агенту объяснили, что с текущими долгами, да при такой неустойке клуб могут начать банкротить, и денег они не получат вообще никаких. В итоге договорились на том, что сейчас Петреску будет получать по 20 тысяч каждый месяц, что он будет оставаться без нового контракта, то есть безработным. Основную сумму – 200 тысяч евро – клуб выплатит в марте 2017 года. Отчасти на агента повлиял Дан, именно он попросил пойти на уступки», – цитирует источник в администрации Краснодарского края True1928.com.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.10.2016 21:45
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +255

      aleksander 7 октября 2016, 10:40

      Думал у него все получиться во второй раз... но увы...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 7 октября 2016, 07:52

      Дожили

      0
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