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    Макеев: «У «Спартака» хорошие шансы закончить первую часть чемпионата лидером»

    Защитник «Спартака» Евгений Макеев, вернувшийся сегодня к тренировкам в общей группе после травмы колена, рассказал о планах команды на ближайшие матчи.

    «Мы очень здорово начали этот сезон. Здорово, что команда идет на первом месте. Мы все понимаем, в какой футбол играет «Спартак». Надеюсь, что и дальше продолжим действовать в положительном ключе.

    Нам предстоит провести серию непростых игр. Если их пройдем хорошо, считаю, что у нас есть все шансы закончить первую часть чемпионата на верхней строчке турнирной таблицы», – заявил Макеев.

    Источник: ФК «Спартак»

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    06.10.2016 18:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 7 октября 2016, 09:30

      Ну разве что первую часть )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      ильиных 7 октября 2016, 09:12

      Все зависит только от вас

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 7 октября 2016, 00:17

      ...есть шанс удержаться на 5 месте...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6135

      subbotaspartak 6 октября 2016, 21:22

      Не понимаю - зачем болтать?
      Играть надо,--- Играть!!!
      А ты докажи, Макеев,
      Что ты это делать умеешь...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 октября 2016, 20:39

      Все у вас получится-не слушайте злобных мудаков и все.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 6 октября 2016, 20:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      - Уверен, у нас хорошие шансы на чемпионство. (Из интервью с Макеевым январь 2014 г.)

      -6
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