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    Лев высказался против расширения ЧМ до 48 команд

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал идею ФИФА расширить чемпионат мира до 48 команд вместо нынешних 32.

    «На чемпионатах мира и Европы должны выступать лучшие команды. Если продолжать увеличивать количество участников, то это приведет к снижению качества турнира. По моему мнению, со спортивной точки зрения, 32 команды – это идеально для ЧМ.

    Нужно понимать, что качество футбола в долгосрочной перспективе пострадает. Нужно быть осторожными и не перегнуть палку», – приводит слова Лева Deutsche Welle.

    Напомним, с вопросом расширения ЧМ ФИФА намерена определиться к 2017 году.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.10.2016 22:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +351

      simoron81 6 октября 2016, 06:28

      конечно правильно 32идеально

      0
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      Рейтинг: +10

      er234wed 6 октября 2016, 00:33

      А вы в курсе что очистка печени помогает полностью оздоровить организм, и увеличить продолжительность жизни. После очистки я стала чувствовать себя моложе, исчезли мешки под глазами, кожа стала боле чистой и гладкой, значительно усилилась выносливость и работоспособность и на лице стала выглядеть моложе. Очистка печени устраняет последствия алкоголя, вредной пищи, интоксикаци и воспаления. Вот сами почитайте, если не верите — htp:/vk.me/leviron

      0
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 5 октября 2016, 23:11

      Куда еще больше то? Все правильно сказал.

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 5 октября 2016, 22:59

      Ни дать, ни взять. Все верно сказано. Я то же этот бред не поддерживаю.

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 5 октября 2016, 22:47

      Точно !

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