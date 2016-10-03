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    Чемпионат мира может быть расширен до 48 команд

    Руководство ФИФА рассматривает возможность увеличения количества участников чемпионата мира до 48 команд, сообщил глава организации Джанни Инфантино.

    «Идея такова, что 16 команд будут автоматически попадать в групповой раунд, а остальные 32 будут бороться за это право в отборочном раунде плей-офф. Таким образом, чемпионат мира по-прежнему будет состоять из 32-х команд, но возможность попробовать свои силы среди сильнейших получат 48 сборных. В данный момент идет обсуждение, а окончательно ФИФА определится с этим вопросом к 2017 году. Из всех вариантов мы выберем самый оптимальный», – приводит слова Инфантино Times Of Malta.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.10.2016 23:48
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 4 октября 2016, 07:13

      Мир дураками полон.

      2
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      Рейтинг: +113

      Касабланка 4 октября 2016, 06:48

      Бред

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 4 октября 2016, 06:47

      Европы и так уже порнуха была а мира вобще трах будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +350

      zadira56 4 октября 2016, 06:36

      Да хоть до 96)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 4 октября 2016, 06:24

      Изменение ради измнения...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 4 октября 2016, 06:17

      Бедная страна-организатор!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 4 октября 2016, 06:13

      обыкновеная дурь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5926

      Павелий 4 октября 2016, 03:50

      Оптимальный - это уже превосходная степень. Либо Инфантино не знает, либо переводчик.

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 4 октября 2016, 02:31

      Круто взял. Как говорится - быка за рога. Мой совет - не спеши. Осмотрись. Посмотри на лево, посмотри на право. Посмотри вокруг себя - не е.б.ё.т. ли кто тебя.

      0
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      Рейтинг: +6049

      GoldPlayFIFARus9 4 октября 2016, 00:42

      Да кули мелочиться то? Делайте тогда уж сразу же на 256,и пох что стран всего около 220,сделаете новые Гибралтары с Косово.Может заодно Новороссию присоедините,и будет одна большая,дружная квалификация,вместо нормального ЧМ

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