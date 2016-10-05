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    Иванович: «Слежу за «Локомотивом», болею. Рад, что Семин вернулся»

    Защитник «Челси» Бранислав Иванович прокомментировал возвращение Юрия Семина на пост главного тренера.

    «Слежу за «Локомотивом», болею за команду. Всем болельщикам «Локомотива» передаю привет. Знаю, что в команду вернулся Семин. Я рад, он хороший тренер. Такие легенды, как он и Лоськов, должны работать в клубе.

    «Локомотив» всегда должен быть на вершине, но это сложно сделать, дайте им время. Я надеюсь, что у команды все получится», – сказал Иванович.

    Напомним, футболист выступал за «Локомотив» в период с 2006 года по 2008.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.10.2016 21:46
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 8 октября 2016, 00:05

      Да все болелы локо очень рады,что Сёма вернулся....вот только дела пока не идут((Я лично болею за локо с 1994 года....всё с командой прошёл))))

      1
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 6 октября 2016, 16:32

      Самый удачный трансфер для всех сторон

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 6 октября 2016, 09:18

      Только моуриньо нам поможет.

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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > bumer_moscow 6 октября 2016, 16:29

      Не дай Бог, чтобы этот вампир Маур к нам когда-нибудь пришел. А вообще он через месяц своего тренерства застрелится))

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      Рейтинг: +10

      er234wed 6 октября 2016, 00:33

      Кyрение yбивает! Пo стaтистике тpеть pосиян стpадают пoследствиями куpения, c помoщью этoго наpодного cредства вы зaставите сeбя жить дoльше и здоpовeе! Нe тeряй вpемени - htp:/go.gl/0aOFon

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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 5 октября 2016, 23:44

      Хороший футболер и человек

      1
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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 5 октября 2016, 23:06

      Следит потому что надеется вернуться в Локо и доиграть там, если конечно его не заберет свободным Милан или Интер, такое в практике присутствует. В Китай или в МЛС вряд ли уедет. Больше Иванович не кому не нужен будет в свои то года..

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      Рейтинг: +1580

      srg38 5 октября 2016, 22:49

      во дворе шпилил в футбол в твоей футболке!)

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      Рейтинг: +655

      gunstilzit > srg38 5 октября 2016, 23:18

      В футболке denisrebrikov?(шутка)

      0
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      Рейтинг: +128

      shmag 5 октября 2016, 22:24

      следит все таки)

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