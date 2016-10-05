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    Карасев: «Сергей Иванов – близкий мне человек, он в нашей бригаде»

    Судья Сергей Карасев в эфире «Спорт ФМ» рассказал о своих отношениях с коллегой Сергеем Ивановым, который принял ряд спорных решений в матче девятого тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (4:2).

    «Общался ли я с Ивановым после этого матча? Мы переписывались с Сергеем. Это близкий мне человек, он в нашей бригаде. Открытый и веселый парень, к тому же большой профессионал. Больше комментировать на эту тему не хочу. Я действующий арбитр, и это не мое дело.

    В России средний уровень судейства. Бывают ошибки, бывают сложности. Судьями всегда будут недовольны. Мы стремимся к лучшему, к качественному судейству. Поверьте, дорогие болельщики, мы самые заинтересованные люди в том, чтобы на поле не было никаких скандалов и прочего.

    Грустно от того, что многие считают уровень судейства в России низким? Нет. Повторюсь, мы во всем привыкли искать плохое, негатив. Судьи плохие, футбол плохой. Мне кажется, это преувеличение. Во всех странах тоже недовольны арбитрами. Но там все настолько позитивно… Люди находят что-то хорошее. Не знаю, может, в России жизнь тяжелая?», – сказал Карасев.

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    05.10.2016 20:45
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +332

      семечкин 6 октября 2016, 09:47

      бригада, мля)))))
      Белый, Космос, Пчёла, Фил, Иванов и Карасёв))))

      2
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 6 октября 2016, 04:16

      интересно что за бригада??? бригада тех кому конверты заносят?

      1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 5 октября 2016, 23:26

      Ну еще бы)))Карась то ручной тоже)))

      -3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 5 октября 2016, 22:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В европе судят обычно люди состоятельные или близкие к этому, и воспринимают больше, как хобби и драйв в жизни. У нас же всё наоборот, судят для того, чтобы стать состоятельными. При относительно небольшой зп судей, откуда мне интересно у них появляются загородные дома и виллы? Явно не по копеечке откладывают, а тупо сливают матчи за бабло.

      -5
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > Gek Dement 6 октября 2016, 00:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Прежде чем херню морозить, хоть бы инфу где сам почитал... Во-первых, зп у главного матраса 78к в месяц. Это по-твоему много?) Во вторых, есть инфа по виллам и домам, если с головой дружишь, её можно также найти у проверенных источников.

      -4
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 5 октября 2016, 21:57

      Какие то озверевшие у нас болельщики. Судьи у них взяточники. А весь судейский корпус - сборище негодяев. И футбол у нас никакой. Короче, какой ты сам, такая и жизнь твоя.

      4
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV > APchelov 6 октября 2016, 00:11

      каждый во всем видит себя или то что и как он делает

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 5 октября 2016, 21:52

      Бригада? Они бля, что стахановцы?

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 октября 2016, 21:45

      Козел твой Сергей Иванов.

      -2
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 5 октября 2016, 21:42

      Кукушка хвалит петуха, за то что хвалит он кукушку?

      0
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      Рейтинг: +3505

      Fancyfall 5 октября 2016, 21:19

      одного поля ягоды :)

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 5 октября 2016, 21:18

      «... он в нашей бригаде», - сказал Карасев и поставил музыку Шелыгина из одноименного сериала.

      -2
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