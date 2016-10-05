Аджоев назначен президентом «Арсенала»

В среду, 5 октября, на заседании попечительского совета тульского «Арсенал» принято решение о назначении на должность президента клуба 54-летнего Гурама Захаровича Аджоева. Прежде эту должность занимал Петр Кошельников.

Он выступал в качестве футболиста в 80-е года за «Торпедо» Кутаиси, «Динамо» Москва, «Спартак» Москва, «Металлист» Харьков. В 2013-15 годах Гурам Аджоев занимал должность спортивного директора ФК «Динамо» Москва.

Ранее стало известно об официальном подтверждении информации об отставке главного тренера «Арсенала» Сергея Павлова.