Дибала: «То, что пишут про меня и «Барселону», бессмысленно. Я близок к продлению контракта»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал о том, что в скором времени рассчитывает продлить контракт с клубом. Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Барселона».

«То, что газеты пишут насчет «Барселоны», бессмысленно. Трансферный рынок закрыт, а я близок к продлению контракта с «Ювентусом».

Попадание в состав «Ювентуса» позволило мне вырасти как на поле, так и вне его. Вот почему я здесь, в сборной Аргентины.

Играть с Месси – это мечта, которая стала реальностью, как и возможность выступать рядом с Буффоном, лучшим вратарем в истории футбола», – сказал Дибала.