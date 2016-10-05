Бывший игрок сборной Ганы: «Сейчас футболисты быстро устают, потому что много занимаются сексом»

Главный тренер ганского клуба «Асанте Котоко» Малик Джабир, ранее выступавший за сборную Ганы, раскритиковал игроков внутреннего чемпионата своей страны.

«Многие современные футболисты не могут играть 90 минут и быстро устают. А знаете почему? Потому что они мало спят, мало тренируются и слишком много занимаются сексом. В Гане много красивых девушек, так что игроки не остаются в одиночестве.

Есть время для секса и время для футбола, но если вы будете смешивать эти занятия, то никогда не достигнете вершины», – сказал Джабир.