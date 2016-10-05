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  • Бывший игрок сборной Ганы: «Сейчас футболисты быстро устают, потому что много занимаются сексом»

Бывший игрок сборной Ганы: «Сейчас футболисты быстро устают, потому что много занимаются сексом»

5 октября 2016, 00:00
7

Главный тренер ганского клуба «Асанте Котоко» Малик Джабир, ранее выступавший за сборную Ганы, раскритиковал игроков внутреннего чемпионата своей страны.

«Многие современные футболисты не могут играть 90 минут и быстро устают. А знаете почему? Потому что они мало спят, мало тренируются и слишком много занимаются сексом. В Гане много красивых девушек, так что игроки не остаются в одиночестве.

Есть время для секса и время для футбола, но если вы будете смешивать эти занятия, то никогда не достигнете вершины», – сказал Джабир.

Источник: Mirror.co.uk
Африка
Комментарии (7)
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трениришко
1475615914
всех кастрировать
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aws23rwg
1475622249
А вы в курсе что очистка печени помогает полностью оздоровить организм, и увеличить продолжительность жизни. После очистки я стала чувствовать себя моложе, исчезли мешки под глазами, кожа стала боле чистой и гладкой, значительно усилилась выносливость и работоспособность и на лице стала выглядеть моложе. Вот сами почитайте, если не верите — htp:/2qu.ru/leviron
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84aivengo
1475633614
а тренер что,свечку держал?
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Kulimen
1475645476
Ну а куда им еще столько бабла девать
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Фан666
1475649123
Трахайтесь ребята пока можете!
Ответить
nemolod
1475651784
По молодости самое время заниматься,пока много здоровья и нет семьи с многочисленными заботами! А главный тренер видно забыл,чем занимался,когда сам был в их возрасте!
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triton004
1475750035
Ладно эти хоть с бабами спят,а наши шампанское пьют
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