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    РФС не сможет отстранить судью Иванова по требованию «Спартака»

    Председатель судейского комитета и инспектирования РФС Николай Левников заявил, что отстранение судейской бригады матча 9-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом» во главе с Сергеем Ивановым невозможно.

    «Это нереально.Чтобы отстранить судью до конца сезона, нужно, чтобы экспертно-техническая комиссия признала, что судейство было предвзятым. А мы уже получили заключение, где говорится, что судейство было одинаковым для обеих команд, предвзятости не было», – заявил Левников.

    Источник: ТАСС

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    04.10.2016 17:00
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    Комментарии67
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      Рейтинг: +1860

      mahan 5 октября 2016, 09:57

      Так опубликуй это заключение, и кто его писал, чтобы все знали фамилии взяточников.

      1
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 5 октября 2016, 09:08

      Фигасе... Миллер и за заключение сразу забашлял? Может, на всякий случай проверить - вдруг у этой экспертизы входящий раньше даты матча? ;) Ну, всякое бывает - наша бюрократия - она такая бюрократия...

      2
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 5 октября 2016, 07:33

      тащят бомжей наверх при плохой игре

      2
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      Рейтинг: +9

      Ромати стб 5 октября 2016, 00:51

      Уж не спартаку на судейство Жаловаться!!! Свиньи неблкгодарные, в Лигу Европы их ещё протащили

      0
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      Рейтинг: +122

      Prince_of_Dark 4 октября 2016, 21:46

      Пока выйгрывали не ныли, как только проиграли, сразу начали ныть и во всем обвинять судейство, хотя кто смотрел матч внимательно тот видел, судья косячил в обе стороны.

      5
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Prince_of_Dark 4 октября 2016, 22:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      И у тебя еще совесть есть такое говорить? Ты адекватен?

      -6
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      Рейтинг: +122

      Prince_of_Dark > Диктор 4 октября 2016, 22:21

      Я адекватен, а вы походу нет.

      2
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      Рейтинг: -176

      Шнюхинс > Prince_of_Dark 4 октября 2016, 22:40

      за уши тебя нужно оттаскать хорошенько, что бы такую ахинею не нес

      -3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 октября 2016, 21:42

      Ну пусть и дальше торит клубы в угоду Зенита.Земля круглая,это еще ему аукнеться.

      -1
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      Рейтинг: -176

      Шнюхинс > Диктор 4 октября 2016, 22:39

      дело говоришь

      -1
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      Рейтинг: -176

      Шнюхинс 4 октября 2016, 21:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Уроды долбанные за Зенит падлы!!!
      Ух, я бы вас обоих сношал до потери пульса, злости не хватает на вас

      -8
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      Рейтинг: +1496

      GM > Шнюхинс 4 октября 2016, 21:42

      Это футбольный сайт, а не гомосексуальный притон :)

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      Рейтинг: -176

      Шнюхинс > GM 4 октября 2016, 21:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да мне пофиг я бы их тарабанил да так, что бы кишки со рта вываливались у них, что судьи что РФС с одной посуды свиньи, зенитовские прихвостни!

      -8
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV > Шнюхинс 4 октября 2016, 23:34

      ты хохол провакатор?

      -2
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      Рейтинг: -176

      Шнюхинс > B_A_IV 4 октября 2016, 23:49

      нет я фанат спартака ярый

      -3
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      Рейтинг: +796

      Бестолковый 4 октября 2016, 20:51

      Спартак как всегда в своем духе - "Тонеш сам -топи другого".

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      Рейтинг: +796

      Бестолковый 4 октября 2016, 20:50

      Все судейские бригады, которые судили матчи Спартака в которых он потерпел поражение нужно отстранять. И бригаду судившую матч Спартак-АЕК (Ларнака) тоже ликвидировать. А Ваню Тричковски, забившего гол в том матче на 89 минуте проверить на допинг. Иначе Спартак так ни чего и ни когда не выиграет.

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      Рейтинг: -176

      Шнюхинс > Бестолковый 4 октября 2016, 21:45

      ++++++++++++++

      -1
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      Рейтинг: +3839

      lordmrv > Бестолковый 4 октября 2016, 22:07

      Ты свой ник оправдал полностью.

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      Рейтинг: +2269

      dyema 4 октября 2016, 20:28

      ТЕПЕРЬ У СПАРТАКОВСКОЙ ШОБЛЫ БУДЕТ ПОВОД ДО КОНЦА СЕЗОНА ПЕРЕМЫВАТЬ КОСТОЧКИ СУДЬЕ И ЗЕНИТУ И ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ В КОНЦЕ ОТСТАНУТ ОЧКОВ ТАК НА ДЕСЯТЬ,ВСЁ РАВНО СКАЖУТ ,ЧТО ЭТО БЫЛ РЕШАЮЩИЙ МОМЕНТ ВСЕГО ЧЕМПИОНАТА)))

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