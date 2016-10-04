Перевертайло: «Неприятно видеть слухи о моем увольнении»

Главный тренер «Сибири» Евгений Перевертайло прокомментировал информацию о своей возможной отставке. Напомним, ранее появилась информация, согласно которой новосибирский клуб может возглавить Вадим Евсеев.

«На данный момент я главный тренер «Сибири». Сейчас нахожусь на больничном. Слухи о том, что меня кто-то сменит на моем посту, меня не особо интересуют. Конечно, по-человечески неприятно это видеть, но стараюсь не обращать на это внимание», – заявил специалист.