Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Перевертайло: «Неприятно видеть слухи о моем увольнении»

    Главный тренер «Сибири» Евгений Перевертайло прокомментировал информацию о своей возможной отставке. Напомним, ранее появилась информация, согласно которой новосибирский клуб может возглавить Вадим Евсеев.

    «На данный момент я главный тренер «Сибири». Сейчас нахожусь на больничном. Слухи о том, что меня кто-то сменит на моем посту, меня не особо интересуют. Конечно, по-человечески неприятно это видеть, но стараюсь не обращать на это внимание», – заявил специалист.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.10.2016 15:48
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 5 октября 2016, 00:08

      Лучше видеть слухи, чем слышать глаза.
      ... впрочем не уверен. Возможно, что и наоборот))).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 4 октября 2016, 17:47

      Лучше пиши по собственному скорее!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      Молчуновский 4 октября 2016, 16:43

      "Вы, журналюги, все перевернули",- заявил Перевертайло.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11