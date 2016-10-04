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    Камболов: «Рубину» вполне реально побороться за еврокубки»

    Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов высказал мнение, что команда может побороться за еврокубки в текущем сезоне.

    «Я, конечно, реалист, но хочется повыше забраться. Чемпионат только начался, сколько игр впереди. Если мы будем и дальше так продолжать работать, делать работу над ошибками, каждую игру прибавлять, то нам по силам до еврокубков добраться. Я не говорю про чемпионство, но главное нам – еврокубки. Вполне реально, но результат должен быть. Если начнем выигрывать, то придет и уверенность», – заявил футболист.

    Отметим, что после 9-ти туров «Рубин» располагается на 10 строчке в турнирной таблице.

    Источник: «Реальное время»

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    04.10.2016 13:31
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2465

      Аид666 5 октября 2016, 05:36

      9 туров позади, 21 остался... если у него после четверти чемпионат только начался - это печально

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 4 октября 2016, 20:45

      Вроде,как,уже более четверти матчей сыграно ?)

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 октября 2016, 19:12

      Ну-ну, флаг тебе в руки.

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 4 октября 2016, 17:53

      А может за выживание поборетесь!

      2
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 4 октября 2016, 16:08

      Если после девяти туров,чемпионат только начинается...,дальше без комментариев.

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 4 октября 2016, 16:00

      Боритесь.....меньше говорите, больше выигрывайте)))

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 4 октября 2016, 13:36

      В еврокубках нет лимита... Поэтому там бы вы может и боролись, а вот тут до них пока далеко

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