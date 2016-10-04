Товарищеский матч между Россией и Молдавией может быть сыгран неосновными составами

Президент федерации футбола Молдавии Павел Чебану заявил, что товарищеский матч между сборной Россией и Молдавией может быть сыгран неосновными составами. По словам Чебану, игра запланирована на февраль и пройдет в Турции.

«Мы ведем переговоры с РФС о проведении матча Россия – Молдавия. Пока основной вариант – это игра в Турции в феврале. В это время года в России и в Молдавии не очень тепло, поэтому и выбрали Турцию. Также это не день ФИФА, когда все игроки отпускаются из клубов в сборные. Поэтому, скорее всего, в этом матче будут неосновные составы. Эта встреча будет очень полезна как для нашей команды, так и для российской сборной», – сказал Чебану.