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    «Бомбардир» объявляет о начале нового сезона Конкурса прогнозов

    Сезон «Октябрь – 2016» Конкурса прогнозов стартует уже сегодня! Он продлится до 1 ноября. Данные рейтинга обнулились, и все участники вновь начинают борьбу за высшие места в своем дивизионе.

    Еще раз о результатах прошлого сезона КП

    В этом месяце пять лучших участников КП, которые займут первые места в первом дивизионе, выиграют:

    1 место – Игровая майка футболиста московского “Локомотива” , интервью на “Бомбардире”;

    2 место – Игровая майка футболиста екатеринбургского “Урала”;

    3 место – Новая книга известного спортивного журналиста Ивана Калашникова “Мир английского футбола”;

    4 место – Автобиографическая книга Егора Титова Спартак» – наше все”;

    5 место – Автобиографическая книга Валерия Газзаева “Путь воина”.

    А еще «Бомбардир» подарит 100 лучшим игрокам по 300 бонусных бустеров каждому. Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие собственного футбольного клуба!

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    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2016 11:20
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 1 ноября 2016, 09:33

      А по мне так приз за 3 место интереснее приза за 1 место

      0
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      Рейтинг: +592

      spaike 1 ноября 2016, 07:35

      Было бы правильней победителю футболку игрока команды за которую болеет дарить.

      2
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 12 октября 2016, 01:22

      Болельщик спартака будет выигрывать первое место столько же лет,сколько и сам спартак)

      0
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      Рейтинг: +65

      lavruxa1980 9 октября 2016, 00:33

      Пофиг какой приз, у меня на работе болелы всех клубов будет что подарить:) но за Ростов нужно будет рвать!:))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 6 октября 2016, 16:34

      я вообще на интерес играю)

      4
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 6 октября 2016, 08:16

      Новый сезон начинается с косяков. 2000 на ставки по товаришескому матчу Таджикистан - Палестина взяли, а 3300 за угаданную ничью не начислили. Почему такая хрень? Вы вообще следите, за тем, что делаете?

      1
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      Рейтинг: +382

      лёха72 5 октября 2016, 09:29

      админы начислите 300 обещанных бустеров

      -1
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      Рейтинг: +92

      Uliana Lu > лёха72 11 октября 2016, 11:26

      НАПИШИТЕ НА ПОЧТУ!
      bets@bombardir.ru

      Все, кто написал, свои бустеры уже получили.
      Вы-то чего тупите?

      -1
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      Рейтинг: +77

      MALOY74 4 октября 2016, 18:57

      а может в денежном эквиваленте? мне майки и даром не нужны))))

      0
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей > MALOY74 4 октября 2016, 21:23

      Если выиграешь, маякни мне, я куплю с удовольствием. Только не забудь про "Если."..

      1
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      Рейтинг: +1537

      zarsm 4 октября 2016, 17:51

      Допустим выиграет болельщик Спартака. Ему ваша лохомотская форма нахрен не всралась. Странные призы.

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 4 октября 2016, 16:10

      Надо бы еще премировать тех кто набрал максимальное количество отрицательных баллов.....в прошлом сезоне им бы стал болела Зеньки Бугагага)))

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