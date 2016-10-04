«Бомбардир» объявляет о начале нового сезона Конкурса прогнозов

Сезон «Октябрь – 2016» Конкурса прогнозов стартует уже сегодня! Он продлится до 1 ноября. Данные рейтинга обнулились, и все участники вновь начинают борьбу за высшие места в своем дивизионе.

Еще раз о результатах прошлого сезона КП

В этом месяце пять лучших участников КП, которые займут первые места в первом дивизионе, выиграют:

1 место – Игровая майка футболиста московского “Локомотива” , интервью на “Бомбардире”;

2 место – Игровая майка футболиста екатеринбургского “Урала”;

3 место – Новая книга известного спортивного журналиста Ивана Калашникова “Мир английского футбола”;

4 место – Автобиографическая книга Егора Титова “Спартак» – наше все”;

5 место – Автобиографическая книга Валерия Газзаева “Путь воина”.

А еще «Бомбардир» подарит 100 лучшим игрокам по 300 бонусных бустеров каждому. Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие собственного футбольного клуба!

Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

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Важно: Бустеры не будут начислены на аккаунты в браузерной версии.