Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Бомбардир» объявляет о начале нового сезона Конкурса прогнозов

«Бомбардир» объявляет о начале нового сезона Конкурса прогнозов

4 октября 2016, 11:20
44

Сезон «Октябрь – 2016» Конкурса прогнозов стартует уже сегодня! Он продлится до 1 ноября. Данные рейтинга обнулились, и все участники вновь начинают борьбу за высшие места в своем дивизионе.

Еще раз о результатах прошлого сезона КП

В этом месяце пять лучших участников КП, которые займут первые места в первом дивизионе, выиграют:

1 место – Игровая майка футболиста московского “Локомотива” , интервью на “Бомбардире”;

2 место – Игровая майка футболиста екатеринбургского “Урала”;

3 место – Новая книга известного спортивного журналиста Ивана Калашникова “Мир английского футбола”;

4 место – Автобиографическая книга Егора Титова Спартак» – наше все”;

5 место – Автобиографическая книга Валерия Газзаева “Путь воина”.

А еще «Бомбардир» подарит 100 лучшим игрокам по 300 бонусных бустеров каждому. Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие собственного футбольного клуба!

Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

Сыграть Вконтакте

Скачать игру в Google Play

Скачать игру в App Store

Важно: Бустеры не будут начислены на аккаунты в браузерной версии.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (44)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
kykyi
1475575771
Кому отдать бустеры и можно ли это сделать? За два месяца пропадают.
Ответить
Legioner-05
1475576080
Эээ, тогда не буду рваться на первое место,а вот если бы майку Спартака давали,тогда бы я поборолся)))Локо даже в 10ке не находится,а Спартак 1ое почётное место))
Ответить
TY13R
1475576515
позорные призы просто... играю чисто для себя проверяю свои силы. 1 раз побеждал когда выигрыш был деньгами. Могли бы что-то по весомей призы подобрать...
Ответить
zadira56
1475580252
Ну и на хрена мне майка Локо или Урала?Кто подбирает такие тупые призы?
Ответить
ПФК ЦСКА Моscow
1475584252
лучше бы за 1 место давали майку футболиста клуба, фанатом которого он является
Ответить
vanesss1981
1475586067
Призы - дрянь(((
Ответить
a-rakhmatov
1475586602
Надо бы еще премировать тех кто набрал максимальное количество отрицательных баллов.....в прошлом сезоне им бы стал болела Зеньки Бугагага)))
Ответить
zarsm
1475592660
Допустим выиграет болельщик Спартака. Ему ваша лохомотская форма нахрен не всралась. Странные призы.
Ответить
MALOY74
1475596648
а может в денежном эквиваленте? мне майки и даром не нужны))))
Ответить
LokoGoGo
1475760881
я вообще на интерес играю)
Ответить
Главные новости
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
23:06
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
22:54
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
22:24
1
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
22:10
1
Платини назвал Сафонова «решетом»
21:57
4
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
21:37
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
20:44
2
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
20:33
10
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
19:59
Все новости
Все новости
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
22:40
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
21:37
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
21:25
Автогол Набабкина привел к вылету команды Басты из Кубка России
21:15
2
Сафонов – в старте «ПСЖ» на матч за Суперкубок УЕФА
20:55
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
20:44
2
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
20:33
10
Президент Аргентины обратился к Месси, потерявшему отца
20:20
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
19:59
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
19:48
1
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
19:30
1
«2DROTS» вышли в 3-й раунд Пути регионов Кубка России, «БроукБойз» без Смолова вылетели
19:19
Фото«Фенербахче» объявил о покупке Лукаку
19:09
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
18:58
14
Неймар поддержал Месси, потерявшего отца
18:51
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
18:39
4
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
17:50
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+