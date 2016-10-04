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    Итоги Конкурса прогнозов: Мехдин стал победителем сентябрьского сезона

    Сезон «Сентябрь – 2016» Конкурса прогнозов завершен. В этом месяце участники делали ставки на матчи РФПЛ, ФНЛ, английского, испанского, французского, бразильского чемпионатов, на матчи Бундеслиги, а также на игры Лиги чемпионов и Лиги Европы. И вот наши победители.

    Первое место в этом сезоне занял Мехдин. Он сделал 1879 ставок со средним коэффициентом 2,2 и заработал 980488 очков рейтинга. Он выиграл наушники iSport Strive от Monster и о своем везении сможет рассказать в интервью «Бомбардиру».

    На второй строчке в таблице – Alimpasha с результатом в 954022 очков рейтинга. Его приз – книга известного спортивного журналиста Игоря Рабинера о Леониде Слуцком, а также новый альбом и бокс наклеек из коллекции FIFA 365 от Panini.

    Третье место занял победитель прошлого сезона roman230582, он смог заработать 917281 очков рейтинга. И он выиграл книгу бывшего пресс-атташе сборной России Ильи Казакова «Foot'больные люди»с автографом автора, а также приз от Panini.

    На четвертой и пятой строчке - mishavandit и lex_ex. Их призы – альбом FIFA 365 и бокс наклеек от Panini.

    Кроме того, 100 лучших игроков Конкурса прогнозов, которые заняли первые сто мест в первом дивизионе, получают по 300 бонусных бустеров каждый. Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие собственного футбольного клуба!

    Поздравляем победителей! Чтобы получить свой приз, напишите нам на bets@bombardir.ru до 11 октября с темой письма «КП. Сентябрь».

    Если вы нашли себя в списке ТОП-100 и хотите получить бонусные бустеры, напишите нам на bets@bombardir.ru с темой письма «КП.Бустеры», указав в письме название вашей команды в «11х11» и ID.

    Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

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    Важно: Бустеры не будут начислены на аккаунты в браузерной версии.

    Новый сезон Конкурса прогнозов стартует уже сегодня! Подробная информация о новом сезоне и призах появится чуть позднее.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2016 10:43
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3242

      Опорник84 1 ноября 2016, 09:12

      Играл впервые, закончил сезон 71! По моему неплохо! Всем удачи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +382

      лёха72 5 октября 2016, 11:01

      бустеры в 11х11 не начисляются 300 обещали если в сотке....пусто

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 4 октября 2016, 18:40

      Мехдин молодчага!!! Отличный финиш сезона!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +67

      Iskandero 4 октября 2016, 15:40

      Поздравляю победителей!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 4 октября 2016, 15:33

      кому нужны бустеры обращайтесь)

      2
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      Рейтинг: +382

      лёха72 > ПФК ЦСКА Моscow 5 октября 2016, 11:02

      мне мои не отдают

      0
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      Рейтинг: +92

      Uliana Lu > лёха72 11 октября 2016, 11:24

      вы на почту писали?)

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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 4 октября 2016, 12:11

      Поздравляю всех победителей!!! Молодцы, всем удачи в новом сезоне.

      3
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