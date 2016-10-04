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    Раздвижная крыша нового стадиона «Зенита» прошла испытания

    Состоялись испытания раздвижной крыши футбольного стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, которые завершились успехом.

    «После завершения движения северной части кровли разница между фланцами северной и южной сторон при длине пролета 90 метров составила 5 миллиметров», – говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Игоря Албина.

    Стоит отметить, площадь раздвижной крыши стадиона составляет 71 тысячу квадратных метров, что почти в три раза превышает размеры Красной площади. Для того, чтобы закрыть крышу, например, в случае непогоды, понадобится всего 15 минут.

    Источник: ТАСС

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    04.10.2016 07:07
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2774

      волчарик 4 октября 2016, 15:06

      главные испытания еще впереди-это ливни и снег

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 4 октября 2016, 13:43

      Десять лет пролетели незаметно. И скоро и совсем забудутся. А стадион останется.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6458

      Ганнибал Лектор 4 октября 2016, 12:52

      Если бы это событие произошло лет 6 назад, то порадовало бы. А так - нет. Сколько бабла наворовано на этой крыше - можно было 10 Красных площадей закрыть

      0
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    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 4 октября 2016, 10:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      че даже ничего не упало не может быть

      -5
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      Рейтинг: +264

      dimid 4 октября 2016, 08:50

      можно играть)))

      2
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      Рейтинг: +992

      опус 2 4 октября 2016, 08:13

      Крыша уже прошла испытания в матче со Спартаком !

      5
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