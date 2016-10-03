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    Кононов может сменить Семина в «Локомотиве»

    Бывший наставник «Краснодара» Олег Кононов может возглавить «Локомотив». На посту главного тренера железнодорожников 50-летний специалист может сменить Юрия Семина, под руководством которого московская команда одержала всего одну победу в четырех матчах.

    Напомним, что Кононов ушел из «Краснодара» в сентября этого года.

    «Локомотив» по итогам девяти туров располагается на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 8 набранных очков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.10.2016 15:37
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    Комментарии11
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      Рейтинг: -90

      Raider26 3 октября 2016, 19:08

      какой педераст это пишет? и какой педерест перепечатывает эту чушь?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3022

      Dgad 3 октября 2016, 16:45

      Кря Кря,)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 3 октября 2016, 16:44

      Не читайте этот бред)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 3 октября 2016, 16:41

      Типа Семина на паровозе заменит Кононов на "Стреле"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6135

      subbotaspartak 3 октября 2016, 16:32

      Ах оставьте ненужные споры,
      Никому не нужны уж старпёры.
      В прошлом может они молодцы.
      Все эти Сёмины, Газзаевы и Бышевцы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +837

      eleng 3 октября 2016, 16:26

      Геркус высказался, он доверяет Сёмину, не нужно баламутить дезой. Ничего, все будет ок. Сейчас начнётся камбэк, игроки в команде нормальные.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +585

      tilvan 3 октября 2016, 15:56

      Хуже не будет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 3 октября 2016, 15:48

      Верим в Сёмина! Не нужен никакой Кононов, а то ещё придёт и начнёт выигрывать) Сейчас всё идеально, идём по стопам Динамо, к намеченной цели!

      7
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > ivanthebest 3 октября 2016, 16:07

      Согласен полностью)

      -1
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 3 октября 2016, 15:46

      Сомнительно,что это произойдёт.И ещё не факт,что Кононов сможет с такими хенти что-то выиграть.

      2
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      Рейтинг: +8

      ppv666 3 октября 2016, 15:43

      лучше уж так и как вариант нормальный

      1
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