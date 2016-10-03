Кононов может сменить Семина в «Локомотиве»

Бывший наставник «Краснодара» Олег Кононов может возглавить «Локомотив». На посту главного тренера железнодорожников 50-летний специалист может сменить Юрия Семина, под руководством которого московская команда одержала всего одну победу в четырех матчах.

Напомним, что Кононов ушел из «Краснодара» в сентября этого года.

«Локомотив» по итогам девяти туров располагается на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 8 набранных очков.