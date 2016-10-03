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    Портнягин пропустит больше месяца из-за травмы

    Нападающий «Локомотива» Игорь Портнягин не сможет помочь московской команде в ближайших матчах из-за травмы, которую он получил в игре 9-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» (1:1).

    Сообщается, что 27-летний форвард получил повреждение мышцы задней поверхности бедра. Срок восстановления предположительно составит от шести недель.

    Напомним, что в нынешнем сезоне РФПЛ Портнягин провел шесть матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.10.2016 13:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 3 октября 2016, 17:44

      Портнягину конкретно не везет и в Локо)))

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