Портнягин пропустит больше месяца из-за травмы

Нападающий «Локомотива» Игорь Портнягин не сможет помочь московской команде в ближайших матчах из-за травмы, которую он получил в игре 9-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» (1:1).

Сообщается, что 27-летний форвард получил повреждение мышцы задней поверхности бедра. Срок восстановления предположительно составит от шести недель.

Напомним, что в нынешнем сезоне РФПЛ Портнягин провел шесть матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.