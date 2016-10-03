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    Симонян: «Сергею Иванову нужно заканчивать с судейством»

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян подверг критике работу арбитра Сергея Иванова в матче 9-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» (4:2).

    «Правы зенитовцы, что арбитр просто не справился с игрой. Апофеозом его бездарных определений нарушений явился момент с Промесом и Кришито. Если Сергей Иванов не может определить такой момент, то ему нужно положить свисток и закончить с судейством. Он якобы положился на бокового арбитра, но определяет он, а не помощник. Неважно, против кого он допустил такую ошибку, важен сам факт. Были и другие ошибки, но про них говорить не будем.

    Что касается Валентина Иванова, то я бы не стал бросать камень в его огород. Но он понимает, что он также в ответе. Когда команда проигрывает, виноват тренер. Если бы моя команда проиграла, то я бы нес ответственность. Неважно, легкий ли мяч пропустил вратарь или форвард не забил с двух метров, — это твоя вина, что ты их не научил не пропускать и забивать. Валентин Валентинович понимает, что он несет ответственность. Судьи должны судить квалифицированно и объективно, больше от них ничего не требуется», — сказал Симонян.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.10.2016 13:08
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    Комментарии52
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 4 октября 2016, 03:52

      И главе иванова тоже пора на покой. Симоняну тоже пора отдыхать,а мутко лучше закопать где-нить.

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 3 октября 2016, 18:59

      симоняну пора от футбола отойти .. в хорошем смысле этого слова

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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 3 октября 2016, 17:14

      ЗЕНИТОВЦЫ БУДЬТЕ ОБЪЕКТИВНЫ....ЗЕНИТ И ТАК СМОТРЕЛСЯ ХОРОШО...ЗАЧЕМ ВАМ ЛИШНИЕ РАЗГОВОРЫ...СЧИТАЮ СУДЬЯ В ДАННОМ МАТЧЕ ИГРАЛ И ПРОТИВ ЗЕНИТА

      2
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      Рейтинг: +2774

      волчарик 3 октября 2016, 15:09

      накипело,во у Москвы зачесалось.привыкли что вся власть и деньги у вас,а все остальные провинция.а тут газпром в Питер стал вкладывать-так у вас несчастных прямо конфетку отобрали.вы,радеющие за страну и футбол,отпустите лучше пару нефтяных компаний в регионы,чтоб они там жизнь налаживали и у команд был приличный спонсор. а что касается футбола-сколько можно однобоко оценивать игру,нарушили свои-игровой момент,нарушил соперник-грубая игра.пересмотрите матч и объясните как забивал зе луиш,как по башке получал дзюба,как рукой играл попов,как симулировал пенальти глушаков. ps согласен судья низкой квалификации испортил впечатление от хорошего матча.с уважением ко всем адекватным болельщикам и просьба не надо хамить

      3
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      Рейтинг: +11

      Дэс 3 октября 2016, 14:57

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      Бомжи привыкли выигрывать за счёт гос.компании своей, в который раз уже в этом убеждаюсь. Им не понять, что такое настоящие победы. Они в розовых очках живут, на то они и бомжи )) Это как купить высшее образование, но мозгов от этого не прибавиться, провал за провалом будет у них и в ЛЕ и ПЛ.

      -4
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      Рейтинг: +11368

      alp 3 октября 2016, 14:25

      а почему все эти спамовские глоры рассматривают только тот случай, где судья ошибся в пользу Зенита, и ни слова не говорят за ошибки в сторону спама?? ведь ихнее копыто у их штрафной вполне могло бы вылиться в гол со штрафного, не говоря уже о желтой картонке?

      -3
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      Рейтинг: +11

      Дэс > alp 3 октября 2016, 15:04

      Если ты дэбил и не заметил за весь матч сколько было фолов на Спартаке сделано Зенитом, то увы ты настоящий дэбил! Почитай другие статьи, там чёрному по белому идёт разбор эпизодов и с той и другой стороны, и все в пользу практически Зенита.

      -1
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      Рейтинг: +11368

      alp > Дэс 3 октября 2016, 15:13

      уважаемый, а вы чего говном кидаетесь? у вас нет других аргументов? все другие статьи написаны теми же глорами срам.. извините, спама. если вы считаете, что судья в матче не свистел за спартак, то, извините еще раз, но дебил это вы ;-)

      3
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      Рейтинг: -176

      Шнюхинс 3 октября 2016, 14:22

      Сергею ивановичу нужно яйца отрезать и скормить бомжам

      4
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      Рейтинг: -176

      Шнюхинс > Drama 3 октября 2016, 16:26

      Ну так, не особо часто
      Пытался свои разбить об стол, так вот скорлупа не раскалывается<
      Сделал яйца всмятку, да через отверстие выдавил и на бутер вместо плавленного сыра

      -1
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      Рейтинг: +6986

      sochi-2013 3 октября 2016, 14:18

      Судьи должны судить квалифицированно и объективно, больше от них ничего не требуется», -ни прибавить, ни убавить!

      6
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 октября 2016, 14:02

      Главное что сами игроки Зенита тупо отмалчиваются и Луческу молчит в тряпочку пока шакалы радуются такой вот победе.А о чем говорит такое молчание ,просто они все понимают и думаю все же им самим стыдно.

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser > Диктор 3 октября 2016, 14:18

      По вашему мнению, все болельщики Зенита - шакалы?

      4
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      Рейтинг: +11368

      alp > woyser 3 октября 2016, 14:27

      а не обращайте внимания )) этот диктор одно и то же постит со вчерашнего дня )))

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      Рейтинг: +7038

      Диктор > woyser 3 октября 2016, 14:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Те кто здесь сейчас пишет то ДА.

      -6
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      Рейтинг: +4293

      Zubo > Диктор 4 октября 2016, 00:55

      Да нет, блин молчать не станем, столько фолов на Зените, Жиркова сбивают во время атаки на 64 -ой минуте , должна была быть жёлтая, потом Гарсию, во время атаки, должна быть жёлтая, Ещенко не получил жёлтую за снос Кокорина на 68-ой во время атаки, должна была быть первая жёлтая, Бокетти за удар Дзюбы локтем должен был получить вторую жёлтую, снос Джулиано на 64-ой минуте, должна была быть жёлтая, потом пенальти на Кокорине должна была быть красная, на 89-ой Фернандо должна быть красная, Витселя замочилли локтем на 91-ой, должна была быть жёлтая

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      Рейтинг: +779

      mgordeev > Zubo 4 октября 2016, 05:01

      Кришито - удаление к 38 минуте(2 сорванные атаки), Дзюба за толчки локтями - удаление к 15 минуте (раз просишь для Бокетти карточку), Жирков - неспортивное поведение (инициировал конфликт, ударил Промеса) - желтая. По твоей же логике. Ну и учитывая, что Зенит играет в 9-ром уже в первом тайме, какие шансы? Хватит прибедняться, судья заряженный был. Но уже не имеет значения. Я болею за Спартак, у него титулов не было очень давно. Лучше такое поражение, чем такая победа. Серьезно.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 октября 2016, 13:57

      Ладно дело сделано уже Зенит купит три очка Бог им судья.А Сергею Иванову и впрямь пора заканчивать с судейством.

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      Рейтинг: +146

      Alexx22 > Диктор 3 октября 2016, 14:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      как всегда, где сами не могут,бабло поможет

      -5
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