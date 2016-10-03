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    Орлов: «Разве не было матчей, когда рефери подсуживал «Спартаку»?»

    Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал обвинения «Спартака» в предвзятости судейской бригады матча с «Зенитом» (2:4) в 9-м туре РФПЛ.

    «Претензий к судье теоретически может быть очень много. Но надо посмотреть на действия спартаковцев во время матча. Почему игроки гостей не использовали свои шансы впереди и в то же время допустили грубейшие ошибки в обороне? Чего теперь пенять на погоду, газон, арбитра? Разве не было матчей, когда рефери подсуживал красно-белым? Это все человеческий фактор.

    Никто никого у нас не подкупает. Я в этом уверен. Да, наши арбитры, пожалуй, не так квалифицированы по сравнению с европейскими. Но, ребята, посмотрите, какие ошибки порой допускают рефери в чемпионатах Италии, Англии, Германии. Это составляющая часть футбольного матча. Что поделать?», – заявил Орлов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.10.2016 06:52
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    Комментарии68
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 3 октября 2016, 18:53

      А как легко оправдаться. И Спартаку подсуживали, так что и нам можно. И всё чисто, а вон в Европе то тоже куча ошибок, так что зачем на наших судей пенять. Не можешь ответить, так не надо стрелки переводить. Человеческий фактор - это единственное с чем согласен. Судья это человек и что ему может заклинить и почему никто не знает.

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      Рейтинг: +4053

      Kollljan 3 октября 2016, 17:55

      Во времена Романцева всегда судьи свистели в пользу Спартака. И сейчас они хотят того же.

      0
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      Рейтинг: +862

      Jack24 3 октября 2016, 16:54

      Когда же эта псина на покой то уйдёт

      0
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      Рейтинг: -176

      Шнюхинс > Jack24 3 октября 2016, 20:27

      вот вот

      1
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 3 октября 2016, 14:03

      этот старый маразматик достал уже,отправте его на пенсию уже,комментаторская братия не будет сожалеть и переживать по этому поводу

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      Рейтинг: -25

      Патриот_Руси 3 октября 2016, 12:44

      Я не хочу играть в теорию заговора против «Спартака», но мне кажется, что эту фортуну качнули. «Зениту» нужны титулы. В клуб вложены огромные деньги. А результатов в последнее время нет. Судейство сегодня было результативным. Пусть неброско, пусть не явно, но оно было результативным. Административный ресурс»

      -2
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      Рейтинг: +18

      vasily52 3 октября 2016, 12:31

      Знаменитая фраза Гены: "...а вот и судья из Лебанона."

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      Рейтинг: +107

      nikita08 3 октября 2016, 12:19

      Опять жжет.

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      Рейтинг: +25033

      bset 3 октября 2016, 11:47

      Орлов как обычно) Либо судьи против Зенита, либо все нормально. Тут все ясно

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      Рейтинг: -176

      Шнюхинс 3 октября 2016, 11:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      И что дебил ты оправдание ищешь??
      надо же такое сказать
      Я бы тебе мошонку твою на место рта пришил и помадой головку накрасил1!!

      -6
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      Рейтинг: +229

      Feeord 3 октября 2016, 11:31

      Хочется задать ему несколько вопросов. Неудаление ключевого защитника "Зенита" еще в первом тайме - это рабочий разговор? Пропущенный фол на Зе Луише, с которого началась вторая голевая атака "Зенита", - это тоже рабочий разговор? И неназначенный штрафной на том же Зе Луише в 17 метрах от ворот "Зенита" - это тоже рабочий разговор? Наконец, трактовка всех более-менее спорных эпизодов во втором тайме в пользу "Зенита" - это тоже рабочий разговор?

      И это я еще не упомянул "игру рукой" Андрея Ещенко, которая очень похожа на "игру рукой" Халка в матче "Зенит" - "Спартак" в прошлом сезоне. Только тогда судья пенальти не назначил, и нам все эксперты во главе с Валентином Ивановым объясняли, что это игровой момент, а сейчас пенальти вдруг стал бесспорным.

      Знаете что, друзья? Я не судья и могу не разбираться в каких-то тонкостях судейства, но даже я могу уверенно сказать: никакой это не рабочий разговор. Судейский скандал в матче "Зенит" - "Спартак" заключается вовсе не в эпизоде с Кришито и Промесом, как пытается всех убедить Валентин Иванов. И не в обычном "домашнем" судействе, когда некоторые спорные эпизоды трактуются в пользу команды хозяев. И даже не в низком качеством судейства в целом: качество было вполне себе высоким, свою задачу судья выполнил на "отлично".

      Судейский скандал заключается в том, что Сергей Иванов с первой и до последней секунды матча во всех мало-мальски значимых эпизодах душил "Спартак". Пропускал фолы со стороны игроков "Зенита"; не давал им желтые карточки, даже когда они их заслуживали; наоборот, фиксировал малейшие нарушения правил со стороны игроков "Спартака".

      Это было самое настоящее футбольное убийство, и у "Спартака" в таких условиях не было ни единого шанса на победу. Судья Сергей Иванов после этого позора должен быть пожизненно дисквалифицирован, а его руководитель Валентин Иванов - отправлен в отставку.

      Все это, конечно, не отменяет того, что "Спартаку" надо учиться играть еще лучше и меньше ошибаться. Но даже в нынешнем состоянии "Спартак" ничуть не уступал одной из лучших команд России последних лет и имел все шансы на успех в матче, если бы не судья.

      Ну а если "Зенит" в Чемпионате России будут так судить и дальше, то питерцев уже сейчас можно поздравлять с чемпионством. При таких судьях даже Лодыгин в воротах не страшен.

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