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    Рейнгольд: «Иванов – преступник, которого нужно было заковать в наручники прямо на стадионе и увезти в тюрьму»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что главный арбитр матча 9-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (4:2) Сергей Иванов коренным образом повлиял на исход данной встречи неоднозначными судейскими решениями.

    «То, что я увидел сегодня мне и в сне не снилось... Нет смысла обсуждать эту игру, потому что игры и не было. Почему? Потому что главный арбитр этой встречи – преступник, которого нужно было заковать в наручники прямо на стадионе и увезти в тюрьму. Он не имел право брать свисток в руки, он испортил весь матч, «сплавил» «Спартак»!

    Что вызвало вопросы? Он три «чистых» пенальти не поставил в ворота «Зенита»! «Чистых»! В итоге команда проигрывает 2:4, но если приплюсовать три пенальти, то счет бы был 5:4 в пользу москвичей. Дело не в том, что я болею за «Спартак», я просто за честный футбол. Комментировать игру мне не хочется из-за этого арбитра, который не отдавал себе отчет в том, что работает на матче двух сильнейших команд страны. Это позор, самый настоящий позор, и пускай это знают те, кто за это отвечают», – сказал Рейнгольд.

    Источник: Rusfootball.info

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    02.10.2016 23:00
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    Комментарии54
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      Рейтинг: +10

      синобу 9 октября 2016, 22:04

      Я ,понимаю предвзятость, возраст , но грозить судье "карой" -наручники ,тюрьма?? На сайте есть доктора ??Помогите человеку вернуться в реальность!

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 4 октября 2016, 03:55

      ахахаха валерик,когда спартаку помогут судьи, ты тоже самое пиши,а не про то,что все люди,все ошибаются и человеческий фактор никто не отменял.

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      Рейтинг: +517

      Виталий1 3 октября 2016, 13:23

      (Переношу пост сюда) - Сколько надо ума, чтобы назафиксированный фол в центре поля на нытике Промесе при счёте 3:2 в пользу Зенита, считать причиной поражения "великого спартака"? До сих пор я был лояльным, адекватным, взрослым болельщиком. Бывало, что где-то и за Спартак болел. Теперь, после этой дебильной вакханалии и омерзительного визга на всех углах, такого клуба для меня больше не существует! А глушакову с бокетти я бы рекомендовал играть на поле в Футбол (хотя глушаков не умеет), а не бегать 90 минут за судьёй, мешая ему работать.

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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 3 октября 2016, 11:22

      круто высказался уважаемый.круче,наверное,некуда уже просто..

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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 3 октября 2016, 11:12

      Человек вообще слаб, на всякого рода соблазны. И особенно, если он без совести и чести.Иванов не устоял против блеска золотого тельца, получив свои 30 серебреников, он их усердно отработал. Так, что к нему то и нет особых претензий. Дело житейское. А вот понять, что у нас никогда не будет футбола, пока во главе его стоит криминал, просто необходимо. Хотя с мафией никто бороться не собирается, да и не кому.

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 3 октября 2016, 11:09

      Ну, это он погорячился, по хорошему нужно было удалять Глушакова за вторую желтую карточку, а так же Фернандо , ошибки были в обе стороны со стороны судьи, но , что бы определяющими ход игры, то сомнительно.

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      Рейтинг: +18283

      ilichkadr 3 октября 2016, 10:23

      У Рейнгольда уже давно старческий маразм. Откуда он взял три«Чистых» пенальти? Если бы удалили Ещенко и не начудил Лодыгин, то счет бы был не 5:4 в пользу москвичей, а 6:0 в пользу Зенита.

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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 3 октября 2016, 09:19

      Это не про Иванова Кадыров на стадионе в Грозном сказал?Я не болела Спартака,но уже к концу первого тайма понял,что ему не дадут выиграть.

      -1
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      Рейтинг: +427

      policepnz 3 октября 2016, 08:34

      старый чуть не помер от Ивановщины!

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 3 октября 2016, 08:07

      Он ещё уверен что эти 3 пенальти были б забиты! Сказочный

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