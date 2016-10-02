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    Мостовой: «Зенит» сейчас действительно хорош»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что «Зенит» сможет обыграть красно-белых в матче 9-го тура РФПЛ. Напомним, что встреча пройдет сегодня.

    «На данный момент все складывается в пользу «Зенита» — фактор домашнего матча, недавняя хорошая игра и результат в Лиге Европы. К тому же турнирное положение обязывает питерцев играть в матче со «Спартаком» на победу, чтобы догнать москвичей. Однако в этой встрече все будет зависеть от самого «Спартака». Мы видим, как играет команда Мирчи Луческу – здесь нет ничего удивительного. В отличие от «Спартака», который в двух последних матчах всех удивил результатами. Считаю, что ни в Кубке России, ни в матче с «Уфой» команда Массимо Карреры не заслуживала поражения.

    Матч с «Зенитом» должен получится упорным и обоюдоострым. В последнее время команда Мирчи Луческу очень много забивает, и я бы не сказал, что здесь дело в соперниках. Однако и такая результативность не говорит о том, что «Зенит» сейчас действительно хорош. Вспомните матч с «Анжи» — два гола со случайных стандартов. Махчкалинцы вообще могли побеждать, а это говорит о нестабильности команды из Санкт-Петербурга.

    В прошлом году «Зенит» в домашнем матче тоже был безоговорочным фаворитом, но «Спартак» выдал там чуть ли не один из лучших таймов сезона. Тем более сейчас у красно-белых есть своя игра, и в игре с питерцами можно попытать счастья. Буду верить в результативную ничью в этом матче. Если встреча закончится, скажем, со счетом 1:1, то это будет хорошим результатом для обеих команд», — сказал Мостовой.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.10.2016 11:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +191

      bafor 2 октября 2016, 20:34

      Доги катать может всякий. Такой позор Зениту!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 октября 2016, 12:02

      Надеюсь Спартак нас порадует.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      So_ol 2 октября 2016, 11:49

      Заголовок не соответствует тексту статьи, не плохо бы прочитать прежде чем выкладывать

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 2 октября 2016, 11:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хороший результат это 3-1 в пользу Зенита!

      -4
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