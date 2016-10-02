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    Беляев: «Никто и не думал, что мы будем в первой восьмерке»

    Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев доволен игрой своей команды на старте сезона. По итогам девяти матчей РФПЛ «канониры» набрали семь очков. Вчера «Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).

    «Если брать стратегически, то ничья с «Локомотивом» на выезде является хорошим результатом. Но учитывая то, как складывался матч, думаю, мы упустили победу.

    Было бы глупо играть с «Локомотивом» на встречных курсах, потому что у них сильная атака. У нас был свой план на игру — контратаки. И благодаря стандартному положению нам удалось получить преимущество.

    Что касается пенальти в наши ворота, то это была концовка матча, и мы потеряли концентрацию. Это можно понять, так как на нашу оборону оказывалось давление на протяжении всего матча. «Локомотиву» не удавалось забить, даже Чорлуке пришлось пойти в нападение. Ничего страшного, это футбол, будем двигаться дальше.

    14-е место после 9 туров? Никто ведь и не думал, что мы будем в первой восьмерке. Хотя, будь мы удачливее в некоторых матчах, у нас было бы больше очков», — сказал Беляев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.10.2016 09:23
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