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    Веркаутерен: «Игроки «Крыльев Советов» сделали то, чего нам не хватало, – забивали голы»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен отметил, что остался доволен действиями своих игроков в матче девятого тура РФПЛ с «Анжи» (2:1).

    «Думаю, сегодня были очень хорошие действия и реакция у наших игроков. Жалко, что во втором тайме не удалось повторить то, что мы делали в первом. Теряли контроль над мячом и в конце были сложности и проблемы, хотя мы могли забить еще один гол и действовать лучше.

    Но я могу быть очень доволен тем, что сделали игроки. Они не давали много шансов сопернику. Сделали то, чего нам не хватало, – забивали голы. Когда забиваешь и используешь преимущество, игра совсем другая. Мы сегодня показали, что умеем забивать. Это очень хорошо для уверенности в себе», – отметил Веркаутерен в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2016 17:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 1 октября 2016, 18:56

      С первой победой, ребята! Удачи вам в дальнейших играх!

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 октября 2016, 18:16

      Рад победе Крыльев, ага, вдвойне рад поражению Анжи!

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