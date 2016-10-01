Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Червиченко: «Кокорин – русский Балотелли? Не все так печально»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко остался удивлен игрой нападающего «Зенита» Александра Кокорина в последних матчах. Отметим, что в нынешнем сезоне форвард провел за сине-бело-голубых в РФПЛ восемь матчей, в которых забил один гол.

    – В прошлом сезоне у команды был Халк, в этом – Жулиано, который в матче с «АЗ Алкмааром» отдал Кокорину голевой пас. Вернется ли Александр на свой прежний уровень с помощью своего бразильского партнера?

    – Если честно, я удивлен действиями Кокорина в этом матче. Он сыграл отлично, оформил дубль. Ну что сказать, люди взрослеют. Дай бог, чтобы Жулиано стал тем человеком, который поможет Кокорину понять, что когда-нибудь придется завершать карьеру, а хорошо бы, чтобы она вообще началась (смеется). Кокорин все время воспринимался, как игрок, подающий надежды. Хорошо, если бы это было так. Например, в матче с «АЗ Алкмааром» это начало просматриваться.

    – Русский Марио Балотелли?

    – Не все так печально (смеется).

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.10.2016 15:28
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 1 октября 2016, 19:13

      это типо похвалил, играет хуже мозга больше

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 1 октября 2016, 16:09

      Продавать его надо, но кто его купит))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +992

      опус 2 1 октября 2016, 15:57

      Не корректное сравнение !

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11