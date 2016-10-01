Оскар может сменить «Челси» на «Милан»

Полузащитник «Челси» Оскар является одной из главных трансферных целей «Милана». По информации источника, бразильский хавбек может стать игроком миланского клуба, когда китайский консорциум, ставший владельцем команды, полностью вступит в управление красно-черными. Ранее сообщалось, что новые владельцы готовы выложить на трансферы 100 миллионов евро.

По данным Transfermarkt, стоимость Оскара составляет 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Челси» в АПЛ пять матчей, в которых отметился одной голевой передачей.